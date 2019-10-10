وول ستريت جورنال: أمريكا تخوض حروب ترمب العالمية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ظل منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات يخوض حربا على عدة جبهات، لكنها اعتبرت أن رئاسته كما هو مفهوم قد انتهى أمرها.

وتحت عنوان "حرب ترمب العالمية"، كتب نائب محرر صفحة الافتتاحيات بالجريدة، دانيال هينينغر، قائلا إن الطريقة الوحيدة لفهم ما يجري في الولايات المتحدة كل يوم تكمن بالنظر إلى الأحداث في سياق حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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