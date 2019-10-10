كل ما تريد معرفته عن قوة إيران العسكرية (1)

في خضم التوترات المتزايدة في منطقة الخليج تبرز إيران كقوة لا يستهان بها.

وعلى الرغم من قيامها ببعض التصعيدات الخطيرة، بما في ذلك إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية غلوبال هوك ذات التكنولوجيا الفائقة وباهظة الثمن، إلا أن الرئيس الأمريكي ترمب يحرص على عدم تصعيد النزاع مع طهران عسكريا.

وتبرز القوة العسكرية الإيرانية كرقم صعب في معادلة الصراع الحالي في منطقة الخليج، فما هي مكونات القوات المسلحة الإيرانية؟ وما هي قدراتها؟

لمحة عامة عن القوات المسلحة الإيرانية

لها مكونان رئيسيان؛ الجيش النظامي والحرس الثوري، يتبع الحرس الثوري مباشرة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وتتألف كلا القوتين من قوات برية وبحرية وجوية، ويتميز الحرس الثوري بوجود قيادة سيبرانية تحت إمرته، علاوة على إدارته لمنظومات الصواريخ الباليستية.

يصل عدد أفراد القوات المسلحة بشكل عام إلى 523 ألف فرد، يشكل 398 ألفا منهم القوات النظامية، بينما تصل أعداد قوات الحرس الثوري إلى 125 ألفا.

زاد الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 33 في المئة خلال الفترة من 2005 إلى 2015، واحتلت إيران في 2017 المركز 15 عالميا من حيث الإنفاق العسكري بالنسبة للناتج القومي، وذلك بنسبة 3.7 في المئة، بمجمل إنفاق حوالي 16 مليار دولار أمريكي ومجمل ناتج قومي حوالي 428 مليار دولار.

مقارنة بدول الخليج مجتمعة؛ يعد معدل الإنفاق العسكري الإيراني منخفضا للغاية، حيث قدرت النسبة بين عامي 2005 و2009 بمقدار 10 أضعاف لصالح دول الخليج، وارتفعت للغاية بين عامي 2010 و2014 لتزيد عن 51 ضعفا، وكانت قريبا من 43 ضعفا بين عامي 2015 و2017.

بلغت صادرات الولايات المتحدة منفردة من الأسلحة في الفترة من 1950 إلى 2017 إلى إيران حوالي 10 مليارات و700 مليون دولار، بينما بلغت في نفس الفترة إلى دول الخليج مجتمعة حوالي 130 مليار دولار. مع ملاحظة توقف تلك الصادرات إلى إيران بين عامي 2001 و2017، في الوقت الذي بلغت فيه ما يقارب 48 مليارا و800 مليون دولار إلى دول الخليج في نفس الفترة.

يعد حجم القوات المسلحة الإيرانية كبيرا، لاسيما إذا قورن بدول الجوار، ولكن تلك القوات تعاني من قدم عتادها، وعدم جاهزيتها لحرب شاملة أو مواجهة نظامية كبيرة، ولكن تظل إيران عصية على الغزو الأمريكي لأسباب متعددة، منها طبيعتها الجغرافية، وحجمها السكاني، وتعويض سلبيات قدم تجهيزات قواتها المسلحة بالتدريب الجيد على حرب العصابات، والتقدم في نواحٍ أخرى، بما في ذلك الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، والقدرات السيبرانية.

تسليح وقدرات القوات المسلحة الإيرانية

سنتناول هنا تسليح القوات المسلحة بشقيها، نظرا لأسباب منها التداخلات في الإحصاءات الخاصة بأسلحتهما، وعدم وجود إحصاءات دقيقة لكل منهما على حدة في المصادر المفتوحة، مع التفصيل بعد ذلك في أهم ما يميز قدرات الحرس الثوري.

القوات البرية

مسيرة لأفراد القوات المسلحة الإيرانية خلال عرض عسكري في طهران(رويترز)

يبلغ عدد أفراد الجيش النظامي حوالي 350 ألفا، منهم 220 ألف مجند تجنيدا إلزاميا، و130 ألفا من المتطوعين، بينما تبلغ أعداد القوات البرية للحرس الثوري 100 ألف فرد.

تتشكل قوات الجيش النظامي البرية من خمسة فيالق تضم؛ 4 فرق مدرعة، وفرقتي مشاة ميكانيكية، و4 فرق مشاة، ولواء قوات خاصة، وفرقتي قوات مغاوير، ولواء قوات محمولة جوا، و6 مجموعات مدفعية، وعددا غير معلوم بدقة من مجموعات الطيران.

تتشكل القوات البرية للحرس الثوري من 31 مركز قيادة، أهمهما مركزان في طهران، وتضم تلك المراكز 15 فرقة مشاة، منها 3 فرق قوات خاصة، وبعض الألوية المستقلة، ولواء قوات محمولة جوا.

تضم المعدات

1663 دبابة قتال رئيسية، منها 480 دبابة من طراز تي-72، و150 إم-60 إيه 1، و75 تي-62، و100 تشيفتن إم كي 3 وإم كي 5، و540 تي-54 وتي-55 وتي-59، و168 إم 47 وإم-48، وعدد من الدبابات من طراز "ذو الفقار" المصنعة محليا، وهي نسخة عتيقة من إم-60 الأمريكية التي خرجت من الخدمة في الجيش الأمريكي منذ أوائل التسعينيات.

640 ناقلة جنود مدرعة، منها 340 ناقلة مجنزرة، و300 ناقلة على عجل.

610 مركبة قتال مشاة مدرعة من طرازي "بي إم بي 1 و2".

أكثر من 8000 قطعة مدفعية، منها 2322 مدفعية هاوتز مقطورة وذاتية الحركة، وحوالي 1500 راجمة صواريخ، وأكثر من 5000 مدفع هاون، وعدد كبير من مدفعية الميدان.

عدد من الصواريخ المضادة للدروع مثل؛ صواريخ مالوتكا، وفاغوت، وتوسان (نسخة من الكونكورس)، وطوفان 1 و2 (نسخة من التاو الأمريكي).

القوات الجوية

عدد أفراد الجيش النظامي بين 30 إلى 47 ألفا، بما في ذلك 12 ألفا في الدفاع الجوي.

تمتلك القوات النظامية والحرس الثوري قريبا من 334 طائرة مقاتلة.

نسبة أعداد المقاتلات الصالحة للعمل من الطرازات الأمريكية حوالي 60%، بينما الروسية حوالي 80%، ولا توجد لدى إيران مقاتلات حديثة متقدمة من الدرجة الأولى، أو قاذفات قنابل، أو طائرات هجومية متطورة.

تضم المقاتلات

20 طائرة من طراز إف-5 بي، و55 من طراز إف-5 إي/إف تايجر الثانية، و24 من طراز إف-7 إيرجارد، و43 من طراز إف-14 توم كات، و36 من طراز ميج 29 فولكروم، وحوالي 6 طائرات إنتاج محلي من طراز إف-5 (الصاعقة). كما تمتلك إيران أيضا 64 طائرة من طراز فانتوم إف-4 دي، و10 من طراز ميراج إف-1 إي، و3 سوخوي 22M4 Fitter K2، وأيضا 29 من طراز سوخوي 24MK Fencer D، و7 من طراز سوخوي 25K Frogfoot، و3 من طراز سوخوي 25UBK Frogfoot الهجومية، و5 من طراز P-3MP أوريون لدوريات البحرية، و6 من طراز RF-4E فانتوم 2 الاستطلاعية.

تمتلك أيضا حوالي 50 طائرة عمودية هجومية من طراز كوبرا، وأكثر من 300 طائرة نقل وإمداد عمودية من طرازات متعددة مثل تشينوك وبيل-205 و206 و214.

عدد غير معلوم على وجه الدقة من الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع من طرازات مهاجر 1 و2 و3، وأبابيل 1 و2. وكذلك طائرات مسيرة مسلحة مصنعة محليا وذات تكنولوجيا متقدمة.

يضم عتاد الدفاع الجوي: 4 بطاريات إس-300، وكذلك بطاريات إس-200، وأكثر من 500 من مضادات الطائرات المحمولة على الكتف من طرازات سام-7 وسام-14وستينجر، وحوالي 1700 مدفع دفاع جوي ذاتي الحركة، علاوة على أكثر من 940 من مضادات الطائرات (م.ط) عيارات 14,5 و23 و35 و57 مم، بالإضافة إلى عدد من قاذفات الصواريخ.

القوات البحرية