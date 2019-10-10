بين أجراس القدس ومآذنها.. كنيسة القيامة قدسية رغم الاحتلال

يرسم فيلم (كنيسة القيامة) الذي أنتجته الجزيرة الوثائقية، ويبدأ بمسلم يفتح أبواب الكنيسة- لوحة لمدينة القدس، التي تعرف بزهرة المدائن ومهد الديانات السماوية.

لوحة القدس

يبدأ الوثائقي بمسلم يفتح أبواب الكنيسة، وتتجول الكاميرا في داخلها، لمشاهدة الحجاج القادمين بالآلاف من جميع أنحاء العالم.

بنيت الكنيسة من قبل الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين عام 335 للميلاد.

جُدد البناء بشكله الحالي في القرن الـ12، وبنيت فوق الجلجلة، وهي مكان الصخرة التي يعتقد المسيحيون بأن السيد المسيح عليه السلام صُلب عليها.

الكنيسة خليط من طرز معمارية تعددت فيها الزخارف التي تنتمي لعصور مختلفة، نظرا لترميمها أكثر من مرة، وإضافة تعديلات وأبنية عليها في أزمنة مختلفة.

تعايش ديني

وفق تقرير عن الفيلم، نشرته الجزيرة الوثائقية، تمثل الكنيسة منذ قرون مثالا حيا للتعايش الإسلامي المسيحي.

منذ فتح المدينة، أعطى القائد صلاح الدين مفاتيحها لعائلتين مسلمتين.

تقع الكنيسة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، وتسمى أيضا "القبر المقدس".

سميت الكنيسة بالقيامة، نسبة إلى "قيامة" المسيح من بين الأموات وفق العقيدة المسيحية.

يسلط الوثائقي الضوء، على تأثر بناء الكنيسة، بفن العمارة الإسلامي العربي.

يذكر الفيلم كيف اعتاد المقدسيون القريبون من كنيسة القيامة، على سماع أصوات أجراس الكنائس والأذان.

مواجهة الاحتلال

يشير التقرير، إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي اضطهاد المسيحين والتعدي على حرمة كنيسة القيامة وقدسيتها.

ويأتي ذلك بالاقتحام والحرق والتدمير والسرقة، إذ يمارس الاحتلال انتهاكات بحق القدس وأهلها وكنيستها.

عانت كنيسة القيامة، وفق التقرير، ما عانى منه المسجد الأقصى من تخريب وإغلاق وحصار.

تعكر ممارسات الاحتلال، صفو أعياد الحجاج المسيحيين، ومناسباتهم، وتحوله لمعاناة، حسبما يذكر الوثائقي.

خلفيات

في 27 فبراير/شباط 2018 أعلن زعماء كنائس مسيحية إغلاق كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، احتجاجا على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالضرائب والأراضي والتي تؤثر على ممتلكات الكنيسة.

كانت تلك المرة الثانية في التاريخ، التي يتم فيها إغلاق كنيسة القيامة، منذ احتلال القدس عام 1967، وكان الإغلاق الأول عام 1990.

لمتابعة المادة كاملة:

https://doc.aljazeera.net/تقارير/كنيسة-القيامة-قدسية-وجلال-رغم-الاحتلا/