بين أجراس القدس ومآذنها.. كنيسة القيامة قدسية رغم الاحتلال

يرسم فيلم (كنيسة القيامة) الذي أنتجته الجزيرة الوثائقية، ويبدأ بمسلم يفتح أبواب الكنيسة- لوحة لمدينة القدس، التي تعرف بزهرة المدائن ومهد الديانات السماوية.
لوحة القدس
- يبدأ الوثائقي بمسلم يفتح أبواب الكنيسة، وتتجول الكاميرا في داخلها، لمشاهدة الحجاج القادمين بالآلاف من جميع أنحاء العالم.
- بنيت الكنيسة من قبل الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين عام 335 للميلاد.
- جُدد البناء بشكله الحالي في القرن الـ12، وبنيت فوق الجلجلة، وهي مكان الصخرة التي يعتقد المسيحيون بأن السيد المسيح عليه السلام صُلب عليها.
- الكنيسة خليط من طرز معمارية تعددت فيها الزخارف التي تنتمي لعصور مختلفة، نظرا لترميمها أكثر من مرة، وإضافة تعديلات وأبنية عليها في أزمنة مختلفة.
تعايش ديني
- وفق تقرير عن الفيلم، نشرته الجزيرة الوثائقية، تمثل الكنيسة منذ قرون مثالا حيا للتعايش الإسلامي المسيحي.
- منذ فتح المدينة، أعطى القائد صلاح الدين مفاتيحها لعائلتين مسلمتين.
- تقع الكنيسة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، وتسمى أيضا "القبر المقدس".
- سميت الكنيسة بالقيامة، نسبة إلى "قيامة" المسيح من بين الأموات وفق العقيدة المسيحية.
- يسلط الوثائقي الضوء، على تأثر بناء الكنيسة، بفن العمارة الإسلامي العربي.
- يذكر الفيلم كيف اعتاد المقدسيون القريبون من كنيسة القيامة، على سماع أصوات أجراس الكنائس والأذان.
مواجهة الاحتلال
- يشير التقرير، إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي اضطهاد المسيحين والتعدي على حرمة كنيسة القيامة وقدسيتها.
- ويأتي ذلك بالاقتحام والحرق والتدمير والسرقة، إذ يمارس الاحتلال انتهاكات بحق القدس وأهلها وكنيستها.
- عانت كنيسة القيامة، وفق التقرير، ما عانى منه المسجد الأقصى من تخريب وإغلاق وحصار.
- تعكر ممارسات الاحتلال، صفو أعياد الحجاج المسيحيين، ومناسباتهم، وتحوله لمعاناة، حسبما يذكر الوثائقي.
خلفيات
- في 27 فبراير/شباط 2018 أعلن زعماء كنائس مسيحية إغلاق كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، احتجاجا على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالضرائب والأراضي والتي تؤثر على ممتلكات الكنيسة.
- كانت تلك المرة الثانية في التاريخ، التي يتم فيها إغلاق كنيسة القيامة، منذ احتلال القدس عام 1967، وكان الإغلاق الأول عام 1990.
لمتابعة المادة كاملة:
https://doc.aljazeera.net/تقارير/كنيسة-القيامة-قدسية-وجلال-رغم-الاحتلا/