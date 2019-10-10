الأمم المتحدة: اليمن الأفقر في العالم حال استمرت الحرب

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى 75% مقارنة بـ 47% قبل بدء الحرب في العام 2014.

جاء ذلك في بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

اليمن.. مزيد من الفقر

أبرز ما جاء في البيان:

منذ عام 2014، تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47% من السكان إلى 75% بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.

إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم.

في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030، ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا.

من غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم.

لم تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقته في أزمة تنموية مروعة أيضًا.

يعود ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015.

إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78% من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95% من سوء التغذية، و84% من الأطفال سيعانون من التقزُّم.

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