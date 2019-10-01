جمهورية الصين الشعبية: من ماو تسي تونغ إلى الآن

تحتفل بكين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بمرور 70 عاما على إنشاء جمهورية الصين الشعبية بعرض عسكري لأحدث ترسانتها من الأسلحة.
وقد ظلت تدريبات (بروفات) العرض العسكري تُجرى طيلة الأسابيع الماضية، غير أن سكان العاصمة بكين سيشاهدون العرض العسكري على شاشات التلفزيون لأن حضوره يقتصر على المدعوين فقط.
وتختلف صين اليوم عن صين ما بعد الحرب الأهلية التي انتصرت فيها القوات الشيوعية تحت قيادة ماو تسي تونغ على القوميين بزعامة شيانغ كاي شيك، الذي تقهقر إلى تايوان في عام 1949.
في ذلك الوقت كان متوسط العُمر المتوقع 35 عاما فقط، ومتوسط دخل الفرد لسكان البلاد البالغ نصف مليار نسمة حينها يعادل 54 دولارا أمريكيا.
اليوم يزيد تعداد سكان الصين على مليار نسمة، ويُعد اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بينما يبلغ متوسط دخل الفرد فيها عشرة آلاف دولار أمريكي. وارتفع متوسط عمر الفرد إلى أكثر من 77 عاما.