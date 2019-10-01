جمهورية الصين الشعبية: من ماو تسي تونغ إلى الآن

تحتفل بكين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بمرور 70 عاما على إنشاء جمهورية الصين الشعبية بعرض عسكري لأحدث ترسانتها من الأسلحة.

وقد ظلت تدريبات (بروفات) العرض العسكري تُجرى طيلة الأسابيع الماضية، غير أن سكان العاصمة بكين سيشاهدون العرض العسكري على شاشات التلفزيون لأن حضوره يقتصر على المدعوين فقط.

وتختلف صين اليوم عن صين ما بعد الحرب الأهلية التي انتصرت فيها القوات الشيوعية تحت قيادة ماو تسي تونغ على القوميين بزعامة شيانغ كاي شيك، الذي تقهقر إلى تايوان في عام 1949.

في ذلك الوقت كان متوسط العُمر المتوقع 35 عاما فقط، ومتوسط دخل الفرد لسكان البلاد البالغ نصف مليار نسمة حينها يعادل 54 دولارا أمريكيا.

اليوم يزيد تعداد سكان الصين على مليار نسمة، ويُعد اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بينما يبلغ متوسط دخل الفرد فيها عشرة آلاف دولار أمريكي. وارتفع متوسط عمر الفرد إلى أكثر من 77 عاما.

وفيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها الصين في السنوات السبعين الماضية:

الأول من أكتوبر 1949

أعلن ماو تسي تونغ بعد خروجه ظافرا من الحرب الأهلية التي امتدت لعشرين سنة، عن قيام جمهورية الصين الشعبية قائلا إن "الشعب الصيني قد نهض".

1950

ماو يشرع في تنفيذ برنامج ضخم للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لكن ما إن بدأ الاقتصاد يظهر مؤشرات على الانتعاش حتى تدخلت الصين في الحرب الكورية إلى جانب كوريا الشمالية.

القوات الصينية تغزو إقليم التبت وتضمه إلى الصين الشعبية. وزعيم التبتيين الروحي الدالاي لاما يهرب إلى الهند بعد فشل الانتفاضة الشعبية التي تطالب باستقلال الإقليم في 1959، ويشكل حكومة في المنفى.

أدت سياسة ماو تسي تونغ "القفزة الكبرى إلى الأمام" إلى مجاعة استمرت عامين

1958

ماو يدشن سياسة "القفزة الكبرى إلى الأمام"، وهي خطة اقتصادية لخمس سنوات تهدف إلى زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي للحاق بركب الدول الأكثر تقدما. غير أن الخطة تسببت في حدوث مجاعة مهلكة إثر الفوضى التي أصابت الأسواق وتدني معدلات الإنتاج.

1960- 1961

أودت المجاعة التي استمرت عامين والناجمة عن سياسة "القفزة الكبرى إلى الأمام" بحياة ما لا يقل عن 45 مليون شخص.

1964

صدور "الكتاب الأحمر الصغير" تحت عنوان "مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسي تونغ"، ووزارة الثقافة تحرص على حصول كل مواطن صيني على نسخة منه.

الصين تفجر أول قنبلة نووية.

1966

ماو وزوجته جيانغ تشنغ يدشنان الثورة الثقافية في مسعى لاستعادة وهج الحماسة الثورية وتطهير الحزب الشيوعي من العناصر "البرجوازية".

وحدات الحرس الأحمر الموالية لماو، التي يسيطر عليها المراهقون والطلاب، يتعهدون بـ"القضاء على القدماء الأربعة"، وهي الأفكار والثقافة والعادات والتقاليد القديمة.

خلال السنوات العشر التالية، شهدت الصين اضطرابات اجتماعية وسياسية هائلة تم خلالها تصفية عشرات الآلاف ممن يُشتبه بانتهاجهم "مسارا رأسماليا"، وأُجبر الملايين على القيام بأعمال يدوية.

1971

جمهورية الصين الشعبية تحل محل تايوان –واسمها الرسمي جمهورية الصين- كعضو في الأمم المتحدة.

وفد تايوان يغادر قاعة الأمم المتحدة لتفادي مهانة أخرى قبل التصويت على قرار طردهم، وأجيز القرار بأغلبية 76 صوتا مقابل 35 وامتناع 17 .

الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والزعيم الصين ماو تسي تونغ

1972

الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يقوم بزيارة تاريخية إلى الصين ويعرب عن استعداده لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

1976

وفاة رئيس الوزراء شوان لاي في يناير/كانون الثاني، ووفاة ماو تسي تونغ في 9 سبتمبر/أيلول واحتدام صراع على السلطة داخل الحزب الشيوعي.

اعتقال أرملة ماو وثلاثة من رفاقها –الذين أُطلق عليهم "عصابة الأربعة"- واتهامهم بارتكاب جرائم ضد الدولة.

زلزال يدمر مدينة تانغشان ويودي بحياة زهاء 300 ألف شخص.

1977

دينغ شياو بينغ يبرز كشخصية مهيمنة في قيادة الحزب، ويبدأ في إجراء إصلاحات اقتصادية بعيدة المدى الأثر.

1979

بكين وواشنطن تقيمان علاقات دبلوماسية كاملة.

1980

الحكومة تسن سياسة الطفل الواحد في محاولة لتحديد النسل ورفع مستوى معيشة السكان.

1986

الصين تبدأ تطبيق سياسة "الباب المفتوح" أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تطوير اقتصاد السوق والقطاع الخاص.

أخلى الجيش الصيني ميدان تيانانمين من المحتجين ما أدى مقتل المئات حسب الرواية والرسمية

1989

في خضم الصراع الأيديولوجي المحتدم داخل الحزب الشيوعي، آلاف المتظاهرين –أغلبهم من الطلاب والعمال- يتدفقون على ميدان تيانانمين في مايو/أيار ويحتلونه مطالبين بإصلاحات ديمقراطية.

في الثالث من يونيو/حزيران، الحكومة تأمر الجيش بإخلاء الميدان من المحتجين مما أدى لمقتل مئتي شخص حسب الأرقام الرسمية وقرابة ثلاثة آلاف وفقا للتقديرات غير الرسمية.

الغضب الدولي يسفر عن فرض عقوبات على الصين.

1992

جيانغ زيمين يصبح رئيسا للبلاد، والمتشدد لي بينغ –الذي لعب دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين- يعود رئيسا للوزراء لخمس سنوات أخرى.

بدء العمل في سد الممرات الثلاثة، وهو المشروع الذي وصع تصوره أول مرة الرئيس ماو كوسيلة لكبح جماح فيضات نهر يانغتسي وتوليد الكهرباء.

1997

وفاة دينغ شياو بينغ عن عمر 92 عاما.

هونغ كونغ تعود إلى الحكم الصيني بعد أكثر من قرن كمستعمرة بريطانية.

الصين تعد بكفالة الحريات لشعب هونغ كونغ لمدة خمسين عاما على الأقل، فيما وقت يفتقر سكان بر الصين الرئيسي إليها .

1999

حظر جماعة فالون غونغ الروحية بزعم تهديدها للاستقرار.

مستوطنة ماكاو البرتغالية تعود للحكم الصيني، لتضع نهاية لخمسة قرون من الاستعمار في الصين.

2001

الصين تنضم إلى منظمة التجارة العالمية بعد 15 عاما من الجدل حول مدى أحقيتها في التعامل التجاري الكامل مع الدول الرأسمالية.

في 2018 عدل الدستور بما يسمح للرئيس تشي جين بينغ البقاء في السلطة إلى ما بعد 2023

2002

هو جينتاو يصبح رئيسا للحزب الشيوعي خلفا لجيانغ زيمين وذلك في مستهل عملية لنقل السلطة تستغرق عامين.

2003

تفشي وباء الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) غير المعروف من قبل يسفر عن وفاة 774 شخصا، معظمهم في هونغ كونغ والصين.

الصين تصبح ثالث دولة في العالم –بعد روسيا والولايات المتحدة- ترسل إنسانا إلى الفضاء.

2006

اكتمال العمل في سد الممرات الثلاثة الأكبر من نوعه بالعالم. بأكثر من 1.3 مليون شخص أُجبروا على ترك منازلهم من أجل بناء السد الذي استغرق 17 عاما، بينما جرى إعادة توطين مدن بأكملها.

2008

اندلاع مظاهرات مناوئة للصين في إقليم التبت، وانتشار عدواها إلى المجتمعات التبتية في المقاطعات المجاورة. الاحتجاجات هي الأخطر من نوعها ضد الحكم الصيني خلال 20 عاما.

في مايو/ايار، ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات بمقياس ريختر مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد أسفر عن قرابة 90 ألف قتيل أو مفقود.

في يوليو/تموز، الصين تستضيف لأول مرة دورة الألعاب الأولمبية. وصمم الفنان آي وي وي ومكتب هيرزوغ دي ميرون المعماري السويسري استاد عش الطائر في بكين خصيصا لهذه الدورة.

2010

الصين تتجاوز رسميا اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فوز الكاتب والمدافع عن الديمقراطية، ليو شياوبو، بجائزة نوبل للسلام مما أثار احتجاجات غاضبة في بكين. توفي الكاتب بسرطان الكبد في يوليو/تموز 2017.

وُضعت زوجته ليو شيا قيد الإقامة الجبرية قبل السماح لها في نهاية المطاف بالمغادرة إلى ألمانيا في يوليو 2018.

2011

اعتقال الفنان والناشط الشهير آي وي وي واتهامه بمخالفات ضريبية، قبل مغادرته لاحقا إلى أوربا.

2013

تشي جين بينغ يتولى رئاسة الصين.

قوات من الشرطة تتصدى لمتظاهرين في هونغ كونغ

2014

المحتجون يحتلون وسط هونغ كونغ لمدة 79 يوما ويطالبون الصين بالوفاء بالتزاماتها تجاه إرساء الديمقراطية في مدينتهم التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

2016

سياسة الطفلين تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني.

2018

تعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الرئاسة المحددة بولايتين اثنتين، مما يسمح للرئيس تشي جين بينغ البقاء في السلطة إلى ما بعد 2023. كما أُدرج اسمه وفكره في ديباجة دستور الحزب مما يجعله على قدم المساواة مع مؤسس الحزب ماو.

2019