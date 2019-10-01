تقرير: هجمات أرامكو أظهرت هشاشة كبيرة في السوق العالمية للنفط

وصف محللون اقتصاديون، الصدمة في أسواق النفط العالمية، بعد الهجمات على منشآت شركة أرامكو السعودية بأنها الأعنف من حيث النسبة، خلال يوم واحد منذ حرب الخليج قبل نحو 30 عاماً.

سوق هش

وفق تقرير للجزيرة الوثائقية، فإنّ الوضع الذي دفع الولايات المتحدة لاستخدام احتياطيها الفدرالي، كشف مدى سرعة تأثر سوق النفط العالمي بالتوترات الإقليمية.

الهجوم الأخير على حقلي النفط في السعودية، أثار مخاوف عالمية من أزمة نفط جديدة، تبعثر حسابات الدول وخاصة المستهلكة.

السوق العالمية للنفط، شهدت نوعين من الأزمات، أحدها يدفع الأسعار نحو الانخفاض، والآخر يدفعها للارتفاع.

من أبرز تلك الأزمات، أزمة 1986 التي شهدت تنافساً في أسواق النفط، وحرب أسعار طاحنة بين الدول المنتجة.

أثرت تلك الأزمة على الدول المنتجة والمصدرة، وتسببت بأزمات اجتماعية وسياسية.

وصلت نتائج تلك الأزمة، إلى إقالة وزير النفط بالسعودية آنذاك، أحمد زكي يماني، وإلغاء نظام الحزب الواحد في الجزائر.

أعنف الأزمات قبل هجوم أرامكو

في عام 2008، وصلت أسعار الذهب الأسود "النفط"، إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، وهو 147 دولاراً للبرميل.

كان ذلك نتيجة المضاربة في الأسعار جراء الطلب المفاجئ من الصين والهند، وباقي الدول الناشئة.

لكن الأسعار سرعان ما انهارت مجدداً، مع نهاية 2008، بسبب الأزمة المالية العالمية، إثر سقوط مصارف أمريكية كبرى، وانهيار شركات الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

أعنف الأزمات قبل هجوم أرامكو، جاءت في أعقاب الربيع العربي، عام 2011، بانقطاع إمدادات الكثير من الدول المنتجة، مثل ليبيا وسوريا واليمن.

قفزت الأسعار في ذلك الوقت مجدداً فوق حاجز 100 دولار، لكن هذا الوضع لم يستمر وانخفضت الأسعار عام 2015 إلى نحو 40 دولارا واستمرت بالتقلب.

السعودية.. ضربة قاسية

السعودية التي تعتبر أكبر منتج مصدر داخل منظمة أوبك بنحو 10 ملايين برميل يومياً، تأثرت كثيراً بالهجوم الأخير على منشآتها النفطية، وتعرضت لأكبر الخسائر في تاريخها.

تراجع إنتاج النفط السعودي إلى نحو النصف، ما أضاع قرابة خمسة ملايين برميل يومياً، رغم تعهدها باستخدام مخزونها الضخم للتعويض جزئياً عن تراجع الإنتاج.

جاء استهداف أرامكو في وقت حرج، حين كانت تستعد الشركة لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، ما دفع لتأجيل العملية حتى تستقر الأوضاع وتعود ثقة المستثمرين.

لكن العديد من المحللين، يؤكدون أن تخوف المستثمرين على أموالهم قد يطول.

السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات على أرامكو

مستقبل غامض

يؤكد التقرير أن تحديات عديدة، تواجه الدول المنتجة للنفط، من عدم استقرار للأسعار إلى وجود منتجين أقوياء خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

تشهد أوبك انقسامات بين أعضائها لاسيما إيران والسعودية. ما يجعلها غير قادرة كالسابق، في كل مرة على الاتفاق لخفض الإنتاج ودفع الأسعار للارتفاع.

تحديات أخرى برزت مؤخراً، مرتبطة بما يعرف بـ"طفرة النفط الصخري" في الولايات المتحدة.

توقعت شركة "ريستاد إنيرجي" الأمريكية لاستشارات الطاقة، أن يرتفع إنتاج البلاد من الخام النفطي الصخري إلى 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.

التحدي الأكبر أمام مستقبل النفط في العالم، وفق التقرير، هو التوجه الحالي نحو تعويض الوقود الأحفوري بمصادر أخرى، أقل تلويثا للبيئة على رأسها الطاقات المتجددة.

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