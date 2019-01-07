صندوق النقد الدولي: الفقراء أكبر ضحايا الفساد

الفسـاد، يؤدي إلى تراجع النمو، والاستثمار، وزيادة عـدم المسـاواة، وتقويض الثقة في المؤسسات، ويؤثر على الفقراء أكثر من غيرهم، هذا ما تشير إليه بحـوث صنـدوق النقد الدولي.

يعرف "الفسـاد النظامـي" بأنـه سـوء اسـتغلال المناصب العامة في تحقيق مكاسـب شـخصية.وتعـد الحوكمـة الرشيدة "تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة، ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها"، بمـا في ذلـك عـدم الفسـاد النظامـي، عنصـرا ضروريـا لاسـتقرار الاقتصـاد الكلـي، وتحقيـق "النمـو الاقتصـادي الاحتوائـي" القابـل للاسـتمرار.

الفساد يشجع الإنفاق المهدر للموارد

بحسب التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي 2018، يحـد الفسـاد مـن قـدرة الدولـة علـى فـرض الضرائـب، وذلـك جزئيـا عـن طريـق تقويـض النظـام الضريبـي بسـبب تصـورات عـدم الإنصـاف والمحسـوبية، ممـا قـد يـؤدي إلى اسـتنزاف خزينـة الدولـة.

كذلـك يـؤدي الفسـاد إلى تشـويه الإنفـاق الحكومـي مـن خلال تشـجيع المشـروعات مفرطـة الحجـم والمهـدرة للمـوارد والتـي تنطـوي علـى تقديـم الرشـاوي، ممـا يؤثـر بالسـلب علـى الاسـتثمارات في مجـالات مثـل الصحـة والتعليـم التـي يكـون لهـا أثـر اقتصـادي واجتماعـي إيجابـي.

الفساد يؤثر على الفقراء أكثر من غيرهم

نظـرا لأن الفقـراء يكونـون أكثـر اعتمـادا مـن غيرهـم علـى الخدمـات الحكوميـة، فإنهـم يكونـون أكثـر تأثـرا بهـذه التشـوهات التـي تحـد مـن الفـرص الاقتصاديـة المتاحـة لهـم.

كذلـك يتأثـر النمـو الاحتوائـي القابـل للاسـتمرار سـلبا إذا لم تسـتطع الحكومـة ضمـان وجـود بيئـة أعمـال تقـوم علـى التجـرد وسـيادة القانـون.

وتـؤدي الرشـوة إلى زيـادة تكلفـة الاسـتثمار ففـي حالـة وجـود فسـاد نظامـي، تكـون الرشـوة بمثابـة ضريبـة مفروضـة علـى الاسـتثمار.

وإذا طـال الفسـاد آليـات التنظيـم والرقابـة في القطـاع المالي، يصبـح الاسـتقرار المـالي عرضـة للخطـر أيضـا.

الفساد يثير الاستياء والغضب

مـن شـأن الفسـاد أن يـؤدي إلى انعـدام الثقـة في الحكومـة والانقسـام داخـل البلـد، ممـا يؤثـر بصـورة غيـر مباشـرة بالتـالي علـى الاسـتقرار والنمـو الاحتوائـي.

فعلـى سـبيل المثـال، عندمـا يعـود الاسـتثمار في المهـارات والتعليـم بمكاسـب محدودة علـى الشـباب، يؤثـر ذلـك سـلبا علـى آفـاق زيـادة الإنتاجيـة ويـؤدي إلى إثـارة الاسـتياء.

وبحسب دراسة أصدرها "مركز كارنيجي للشرق الأوسط" بعنوان "الفساد الخطر غير المدرك على الأمن الدولي"

تكشف دراسة المؤشّرات التي تقتفي أثر الفساد من جهة، والعنف أو عدم الاستقرار من جهة أخرى، عن تطابق واضح. فالبلدان التي تتميّز بالفساد الشديد تعاني أيضاً من الصراع أو فشل الدولة.

وهناك اثنا عشر من البلدان الخمسة عشر التي تحتل المراتب الأدنى على مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تعتبر مسرحاً لحركات التمرد وتؤوي جماعات متطرّفة، أو تشكل تهديدات خطيرة أخرى على الأمن الدولي.

ما هو النمو الاحتوائي؟

يعتبر النمو الاحتوائي "Inclusive Growth" نموا قائما على مبدأ مشاركة كافة أطياف المجتمع في جهود التنمية وفى جني ثمارها بحيث يشعر به الجميع، وهو يدمج ما بين معدلات النمو المرتفعة، والبعد الاجتماعي، الذي يرتبط بعدالة توزيع الفرص بين المواطنين والأقاليم الجغرافية.

وتتلخص نتائج النمو الاحتوائي في عدة نقاط أهمها