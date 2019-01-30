العفو الدولية تتهم شركات سياحة بـ"جرائم حرب" في الضفة المحتلة

اتهمت منظمة العفو الدولية، الشركات الكبرى للحجوزات السياحية على الإنترنت بجني أرباح من "جرائم حرب" بعرضها رحلات وخدمات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

المنظمة الدولية، اتهمت في تقرير صدر، اليوم الأربعاء، الشركات الكبرى للحجوزات السياحية على الإنترنت مثل "إير بي إن بي" و"بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" بجني أرباح من جرائم حرب وذلك بعرضها رحلات وخدمات في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة المحتلة.

وقف عرض مساكن وأنشطة ترفيهية في المستوطنات:

المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، دعت هذه الشركات الكبرى لوقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية.

العفو الدولية كتبت في تقريرها بعنوان "الوجهة.. الاحتلال" أن هذه الشركات تعرض العديد من الفنادق أو النُزل التي تقدم خدمات النوم والإفطار أو المعالم السياحية أو الرحلات في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

تحذير من جرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدولي:

شركات سياحة دولية متهمة بالاستفادة من "جرائم حرب" في الضفة الغربية

حذرت المنظمة بأن ترويج المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها وُجهة سياحية يؤثر في تطبيع وإضفاء الشرعية على ما يُعتبر بموجب القانون الدولي وضعًا غير قانوني.

أبرز ما ورد في تقرير العفو الدولية:

الشركات تفعل ذلك على الرغم من معرفتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني الذي تُعتبر بموجبه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وإقامة المستوطنات وما يتطلبه ذلك من أعمال تصل إلى حد جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بتعاملها التجاري مع المستوطنات، فإن الشركات الأربع جميعًا تسهم في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي.

لزيادة الحجوزات، يعمد العديد من المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في الأراضي المحتلة، من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء.

بإدراجها وترويجها للمشاهد الطبيعية والأنشطة التي تعتمد على الطبيعة والمعالم السياحية، إنما تزيد من جاذبية تلك المواقع المعروضة وتؤمن أعدادًا أكبر من السياح، وبالتالي تجني الفوائد المالية من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية.

"إير بي إن بي" أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها قررت أن تسحب من قوائم الترويج المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن من دون أن توضح متى بالضبط سيبدأ سريان هذا القرار.

إسرائيل، احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.

الأسرة الدولية، تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام جهود السلام، إذ إنها مشيدة على أراض فلسطينية يفترض أن تشكّل جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة.

نحو 430 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في الضفّة الغربية المحتلّة إلى جانب 2,6 مليون فلسطيني، فيما يقيم حوالي 200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة.

صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (غيتي)

وتعقيبًا على التقرير، جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، دعوته للمجتمع الدولي إلى احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وإصدار المبادئ التوجيهية للسياحة لضمان عدم مساهمة أو تورط مواطنيه وشركاته في المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي.

أبرز تصريحات عريقات:

أطالب جميع الشركات المذكورة في تقرير منظمة العفو الدولية إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والتوقف عن المساهمة في تطبيع المستعمرات الاستعمارية الإسرائيلية التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

تقرير منظمة العفو الدولية يقدم مزيدًا من المعلومات حول الحقيقة التي تم التحذير منها منذ سنوات، حيث تواصل إسرائيل استخدام السياحة كأداة لتطبيع احتلالها غير الشرعي واستعمارها في فلسطين.

التقرير يأتي بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام المستوطنين لموقع أثري في سبسطية بحماية جنود الاحتلال، وطالب المجتمع الدولي بالإسراع في إصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات.

مستوطنات غير شرعية: