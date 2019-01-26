ما تأثير دعوة المهدي للبشير إلى التنحي على النظام والمحتجين؟

دعا الصادق المهدي زعيم أكبر حزب معارض في السودان الحكومة للامتثال للاحتجاجات الحاشدة والاستقالة، وذلك في كلمة أمام حشد من أنصاره في مسجد (السيد عبد الرحمن) بمدينة أم درمان.

الصادق المهدي- آخر رئيس وزراء منتخب في السودان أطاح به الرئيس الحالي للبلاد في انقلاب عسكري عام 1989- دعا البشير للتنحي كما دعا لتشكيل حكومة جديدة ووضع دستور للبلاد.

من جانبه صعّد تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات الحالية من ضغوطه على الحكومة، ودعا لتظاهرات واعتصامات في أنحاء البلاد الأسبوع القادم بدءا من اليوم السبت بتظاهرات ليلية.

أول خطاب للمهدي منذ بدء الحراك:

طالب الصادق المهدي-الذي كان يخاطب المصلين في خطبة هي الأولى منذ بدء الحراك الشعبي- البشير بأن يتنحى بشكل متفاوض عليه وبطريقة تحقق المطالب الشعبية والسلام والتحول الديمقراطي في البلاد.

المهدي أكد أن التأزم الذي يعيشه السودان حاليا غير مسبوق، وأن الفرصة التاريخية متاحة للبشير ليجنب السودان المخاطر ويحقن الدماء.

أبرز زعيم معارض في السودان، أعلن الجمعة تأييده للحراك الشعبي في البلاد، مؤكّداً أن نظام الرئيس عمر البشير يجب أن يرحل بعد مقتل أكثر من 50 شخصا، وهي حصيلة أعلى بكثير من الرقم الرسمي لقتلى الاحتجاجات.

الصادق المهدي الذي يقود أحد أعرق الأحزاب السياسية في السودان، كان آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا، وبعد عام قضاه في المنفى، عاد المهدي إلى الخرطوم في نفس اليوم الذي اندلعت فيه التظاهرات.

الجمعة أعلن المهدي دعمه لاتحاد المهنيين السودانيين، الهيئة المنظّمة للاحتجاجات، وقال في خطبته "ستكون هناك مرحلة انتقالية، مشيراً إلى أنّ حزبه المعارض وقّع وثيقة مع التجمّع المهني وقال إنّ "هذه وثيقة للتغيير والحرية".

الزعيم المعارض تابع "سنحتشد في المظاهرات السلمية والاعتصامات داخل وخارج السودان" ودان استخدام الأمن للرصاص الحيّ ضد المتظاهرين، وأكد أن أهم مطالب ميثاق الخلاص هي رحيل النظام، وأن تحل محله حكومة انتقالية قومية واجبها تحقيق السلام العادل والشامل، وكفالة حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي لرفع المعاناة عن الشعب، وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد.

كانت مجموعة من الأحزاب السياسية السودانية وقعت على التماس في وقت سابق الشهر الجاري يدعو البشير لحل الحكومة، وتشكيل إدارة انتقالية تحدد موعدا للانتخابات، ولم يكن حزب الأمة من الموقعين على الالتماس لكنه عبر عن تأييده للاحتجاجات، وطالب من قبل بتغيير الحكومة.

ما تأثير دعوة المهدي على الحكومة والمحتجين؟

دعم المهدي للاحتجاجات يضع نظام البشير في موقف صعب إذ إن حزب الأمة القومي يملك ثقلا ماديا ومعنويا، فزعيم الحزب هو آخر رئيس شرعي منتخب في السودان، كما أن أنصاره يمثلون ثقلا جماهيريا لا يُستهان به على الأرض.

يُتوقع أن يمثل تبني الصادق للاحتجاجات الشعبية وتأييدها دفعا معنويا كبيرا للمحتجين، خاصة بعد أسابيع من الاحتجاجات، قُتل فيه الكثير من الشباب دون استجابة واضحة من النظام، رغم بروز مظاهر كانت لها علاقة بالاحتجاجات وكيفية التعامل.

تمثلت تلك المظاهر في حادثة "احتكاكات" كما وصفها مسؤول الشرطة في البحر الأحمر بين الجيش وقوى الأمن في بورتسودان شرق البلاد والتي قتل فيها عنصر أمني وأصيب آخرون بحسب الشرطة، وأثارت الذعر وسط المواطنين جراء اشتباك بالأسلحة.

المهدي وضع في خطابه أمس جدولا متكاملا للحراك الشعبي تتفق عليه القوى السياسية، يبدأ بالتوقيع على ميثاق للخلاص الوطني، وينتهي باعتصام شامل حتى تنحي البشير وحكومته، وهي خطوة تأتي ردا على سؤال ظل يلوح به الحزب الحاكم عن عدم وجود بديل في حال ترك البشير الحكم.

نظام البشير يخسر من دعم وتأييد المهدي بعد أن كان قد حرص على تحييده بكل الطرق خلال السنين الماضية، وبذلك تكون حكومة البشير قد فقدت حزبا مهما، كما سبق لها أن خسرت أحزابا أخرى كانت شريكة لها في الحكم منها جبهة التغيير بقيادة مبارك الفاضل، ورئيس حزب (الإصلاح الآن) غازي صلاح الدين.

أما حزب (المؤتمر الشعبي) وهو النصف الآخر والشريك الرئيسي في الحكومة، فقد بدأت قواعده بالتململ، إذ انسحبت مجموعة من شبابه من الحزب، كما شارك بعذ منسوبيه في الاحتجاجات وأصيب أحدهم بإصابة بالغة في احتجاجات أم درمان.

حرّية… سلام… وعدالة:

مظاهرات ليلية في الخرطوم -25 يناير