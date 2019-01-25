في ذكراها الثامنة.. ثوار يناير في السجون ومصر خالية من السياسة

بحلول مساء كل يوم يتمنى الناشط المصري المعروف أحمد ماهر لأسرته قضاء ليلة طيبة، ويتجه إلى قسم شرطة بالقاهرة للمبيت به تنفيذا لعقوبة المراقبة الشرطية.

يقول ماهر إن حياته "كنصف سجين" لها بالغ الأثر السلبي على حياته الأسرية والمهنية والدراسية، لكنه يعتبر نفسه أكثر حظا مقارنة بحال نشطاء آخرين شاركوا في ثورة 25 يناير عام 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الشمولي الذي دام 30 عاما.

قادة الثورة.. بين النفي والسجن والتهميش:

شأنه شأن كثير من الشباب الذي اعتصم لأيام في ميدان التحرير بوسط القاهرة عام 2011. اعتقد ماهر (38 عاما) الذي سبق ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام – أن سقوط مبارك سيفتح الباب لمزيد من الحريات ليصبح الوطن أفضل. لكن وبدلا من ذلك، يقول ماهر ونشطاء آخرون إن الأوضاع زادت سوءا.

قال ماهر، وهو مهندس ويدرس حاليا لنيل دبلوم في العلوم السياسية، لرويترز "لم يكن يتخيل أحد أن الواقع سيكون بهذا السوء… حتى حق التجمهر والتعبير عن الرأي لم يعد متاحا الآن".

بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، شن حملة لسحق جماعة الإخوان المسلمين التي حكمت البلاد لعام واحد اتسم بالأزمات الاقتصادية، لكنه استهدف أيضا نشطاء علمانيين من بينهم الكثير من الرموز البارزة للثورة.

غادر عدد من هؤلاء النشطاء البلاد وسُجن آخرون وأُرغمت مجموعة ثالثة على الصمت.

أُطلق سراح ماهر في أوائل يناير/ كانون الثاني 2017 بعد تنفيذ حكم قضائي بسجنه لثلاث سنوات بتهمة خرق قانون لتنظيم التظاهر، وبدأ على الفور تنفيذ عقوبة مراقبة شرطية تكميلية لثلاث سنوات أخرى.

هذه العقوبة تلزم ماهر بالمبيت في قسم للشرطة كل يوم من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

مؤيدو السيسي يحتفلون بإعلان عزل الرئيس المنتخب:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يقول مؤيدو السيسي، الذين يحتفلون في يوم 30 يونيو/ حزيران من كل عام بذكرى الاحتجاجات التي انتهت بإعلان عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 إن الإجراءات الأمنية القاسية كانت مطلوبة لإنقاذ الاقتصاد والتخلص من الإسلاميين الذين يتهمونهم بالعمل على تكريس الاحتفاظ بالسلطة.

بدأت عجلة الاقتصاد المصري في الدوران منذ انتخاب السيسي رئيسا عام 2014؛ لكن الإصلاحات التي أطلقها في إطار اتفاق لنيل قرض من صندوق النقد الدولي عام 2016 والتي شملت تعويم الجنيه ورفع الدعم تدريجيا عن أسعار الوقود زادت حجم الفقر في مصر.

أسوأ حملة قمع في التاريخ الحديث:

يقول نشطاء حقوقيون إن حكم السيسي شهد أسوأ حملة قمع للحريات في تاريخ مصر الحديث.

سُجن آلاف النشطاء، أغلبهم إسلاميون ومن بينهم أيضا عشرات الليبراليين واليساريين، بموجب قوانين صارمة تُسن منذ عام 2013.

يوضح النشطاء أن مفكرين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان احتجزوا ووجهت لهم عدة تهم من بينها "الانتماء لجماعة إرهابية" ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

من بين هؤلاء وائل عباس، وهو صحفي حائز على جوائز، وحازم عبد العظيم الذي تحول من مؤيد للسيسي إلى معارض له، والمدون البارز علاء عبد الفتاح الذي نال حكما بالسجن لخمس سنوات.

في وقت سابق هذا الشهر، صدر حكم بسجن أحمد دومة، أحد أبرز نشطاء انتفاضة يناير/ كانون الثاني، لمدة 15 عاما بعدما أدين بالشغب ومهاجمة قوات الأمن في 2011.

الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، وهي مجموعة حقوقية مقرها كوبنهاغن وتسعى إلى إقامة وتعزيز شراكات بين المنظمات غير الحكومية على جانبي البحر المتوسط، أصدرت بيانا أمس في مناسبة ذكرى الثورة.

بيان الشبكة: في كل مرة يتعرض فيها إنسان للتعذيب والاختفاء أو القتل خارج نطاق القانون أو الإعدام أو الاعتقال التعسفي، تنقل السلطات المصرية رسالة واضحة إلى شعبها مفادها إن التغيير الذي تنشدونه لن يتحقق أبدا.

يقول نشطاء حقوقيون إن حكم السيسي شهد أسوأ حملة قمع للحريات في تاريخ مصر الحديث

شباب الثورة أصبحوا في خانة الأعداء:

قال ماهر مؤسس حركة 6 أبريل الاحتجاجية التي ولدت عام 2008 وكانت تتمتع بشعبية أثناء نضالها ضد حكم مبارك "العالم كله كان يتخيل أن شباب الثورة سيكون لهم باع في إدارة الدولة مثل أي دولة تقدر شبابها وتبحث عن الكفاءات فيهم… لكن للأسف أصبح هناك عداء كبير مع الشباب".

في سبتمبر/ أيلول الماضي، انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة مصر، وقالوا إنها تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء.

قالت إسراء عبد الفتاح، وهي أيضا عضو في حركة 6 أبريل، إن مصر أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الانتفاضة.

إسراء، الممنوعة من السفر شأنها شأن كثير من النشطاء، أكدت أن" مصر يمكن أن تتغير وكل شيء فيها يصبح جيدا لو وجد بها شيء اسمه عدل".

يقول نشطاء إن المكسب الإيجابي الوحيد المتبقي من الثورة، وهو تقييد فترة الرئاسة لتقتصر على ولايتين متتاليتين مدة كل واحدة أربع سنوات، قد يُسلب قريبا إذا مضى مؤيدو السيسي قدما في خططهم لتعديل الدستور.

في احتفالية أقيمت أمس الأربعاء بمناسبة عيد الشرطة، أشاد السيسي بثورة يناير، لكنه لم يعلق عندما تحدث والد ضابط قُتل في هجوم لمسلحين وطالبه بالموافقة على الاستمرار في الحكم لولايتين رئاسيتين إضافيتين.

قال أنور الهواري، رئيس التحرير السابق لصحيفة (المصري اليوم) الخاصة إن السيسي "لديه رغبة فيما يبدو للاستمرار" بعد انتهاء ولايته الثانية.

الهواري حذر من دعوات تعديل الدستور، وقال إنها "خارجة عن المنطق لسبب بسيط وهو أن الزمن تغير"، وأضاف "البلد لا يحتمل انقلابا جديدا ولا ثورة جديدة".

المكسب الإيجابي الوحيد المتبقي من الثورة وهو تقييد فترة الرئاسة قد يُسلب مع مضي النظام في خططه لتعديل الدستور

ميدان التحرير.. مقاهي الثورة خالية من السياسة:

في الذكرى الثامنة للثورة المصرية يخيم خوف وسكون حذر على المقاهي الشعبية في محيط ميدان التحرير وسط القاهرة، وهي التي طالما لعبت دورا فاعلا في ثورة 25 يناير.

قبل سنوات قليلة، كانت تلك المقاهي أحد روافد الثورة، ومستقرا لنشطاء سياسيين، ومنطلقا لتجمعات احتجاجية، قبل أن تتحول بفعل تطورات سياسية عديدة، إلى مكان لقضاء أوقات الفراغ، دون التطرق إلى السياسة.

عقب شهرين من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، شنت قوات الأمن حملتها الأولى لإغلاق مقاهي وسط العاصمة؛ بدعوى وقوع مخالفات وعدم وجود تراخيص، ما نفاه أصحاب تلك المقاهي آنذاك.

منذ ذلك الوقت، تحولت مقاهي تلك المنطقة عن دورها السياسي والثقافي إلى خوف وسكون حذر وجلسات نميمة، بفعل رقابة وقيود وحملات إغلاق متكررة لدواعٍ أمنية، وفق أحاديث أصحاب مقاهٍ مع الأناضول.

من أبرز المقاهي تضررا، خلال السنوات الأخيرة، تجمع مقاهي البورصة (يضم أكثر من 35 مقهى) وزهرة البستان والندوة الثقافية وغزال والتكعيبة وصالح، نظرا لموقعها على أطراف ميدان التحرير رمز الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

تحولات البنية السياسية في مصر:

ثمة تحولات شهدتها البنية السياسية للمجتمع المصري منذ ثورة 2011، زادت حدة وتيرتها قبل أكثر من خمسة أعوام، حتى اختفت السياسية من على طاولات المقاهي المصرية.

تتمتع مقاهي وسط القاهرة بطابع معماري مميز، وهي مقر لميلاد معظم الحركات الاحتجاجية، قبل ثورة يناير.

من أبرز هذه الحركات: الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) أواخر 2004، والتي نادت بعدم التمديد لمبارك، وعدم توريث الرئاسة لنجله الأصغر جمال. كما كانت تلك المقاهي شاهد عيان على التطورات السياسية لثورة 2011، إذ تحولت في تلك الفترة إلى مقر ثابت لنشطاء وأدباء وفنانين وحزبيين، على اختلاف أطيافهم وتنوعاتهم السياسية والأيديولوجية.

مقاهي وسط القاهرة كانت مقرا لميلاد معظم الحركات الاحتجاجية ومنها حركة كفاية

سجل نشطاء أسماء بعض المقاهي الشهيرة وسط القاهرة على دعوات التظاهر، التي كانوا ينشرونها على منصات التواصل الخاصة بالثورة، كمقر لتجمع النشطاء وانطلاق الاحتجاجات ضد نظام مبارك.

تحت وطأة حملات مكثفة أطلقتها السلطات لإغلاق أكثر من 40 مقهى وسط القاهرة، أبرزها في مارس/آذار 2015، وفبراير/شباط 2017، خلت منطقة وسط القاهرة من تجمعاتها من رواد المقاهي الشعبية.

قالت محافظة القاهرة، في بيان فبراير/شباط 2017، إنها توقفت عن إصدار تراخيص للمقاهي، منذ أكثر من عشر سنوات، وإن معظم مقاهي وسط القاهرة مخالفة وتمارس نشاطها دون ترخيص رسمي.

بعد أن كانت هذه المنطقة تشهد ازدحامًا وزخمًا ثقافيًا وسياسيًا، باتت خالية من روادها المميزين وأحاديثهم السياسية والاجتماعية، التي طالما كانت شرارة لبدء تحولات سياسية، خلال العقدين الماضيين.

المقاهي.. صداع سياسي: