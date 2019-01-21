"فورين بوليسي" ترصد سياسة ترمب الخارجية في عام مضطرب

اتسمت السنة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتقلب المستشارين وتغيير السياسات نحو الحلفاء والخصوم على حد سواء. ليصبح ذلك العام مضطربا سياسيا مثل سابقه.

مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قامت برصد أبرز التطورات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية في العام الماضي.

20 يناير/ كانون الثاني: أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ملخصًا لاستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، والذي يحدد "التنافس مع الصين وروسيا" باعتباره التحدي الأكبر والأساسي للأمن القومي للولايات المتحدة.

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ملخصًا لاستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، والذي يحدد "التنافس مع الصين وروسيا" باعتباره التحدي الأكبر والأساسي للأمن القومي للولايات المتحدة. 30 يناير/ كانون الثاني: وسط خلافات حول الحكمة من احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد كوريا الشمالية، أقيل فيكتور تشا من منصب سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية.

وسط خلافات حول الحكمة من احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد كوريا الشمالية، أقيل فيكتور تشا من منصب سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية. 1 مارس/ آذار: أعلن ترمب عن فرض رسوم وتعريفات تعهد بها منذ فترة طويلة على واردات الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أشعل الحرب التجارية مع الصين.

أعلن ترمب عن فرض رسوم وتعريفات تعهد بها منذ فترة طويلة على واردات الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أشعل الحرب التجارية مع الصين. من 13 إلى 22 مارس/ آذار: إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وبعد أسبوع أعلن ترمب استقالة هربرت ماكماستر من منصبه كمستشار للأمن القومي.

إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وبعد أسبوع أعلن ترمب استقالة هربرت ماكماستر من منصبه كمستشار للأمن القومي. 8 مايو/ أيار: أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على إيران.

أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على إيران. 8 و9 يونيو/ حزيران: في اجتماع بمدينة كيبيك الكندية، اشتبك ترمب مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية ودعوته إلى إعادة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

في اجتماع بمدينة كيبيك الكندية، اشتبك ترمب مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية ودعوته إلى إعادة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. 12 يونيو/ حزيران: قمة ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة ينتج عنها تعهدات بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وكذلك أسئلة حول ما يعنيه ذلك وكيفية الوصول إليه.

قمة ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة ينتج عنها تعهدات بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وكذلك أسئلة حول ما يعنيه ذلك وكيفية الوصول إليه. 19 يونيو/ حزيران: أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو وسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي انسحاب الولايات المتحدة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو وسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي انسحاب الولايات المتحدة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 11 و12 يوليو/ تموز: في قمة متوترة في بروكسل، يضاعف ترمب جهوده لزيادة الإنفاق الدفاعي من حلفاء الناتو.

في قمة متوترة في بروكسل، يضاعف ترمب جهوده لزيادة الإنفاق الدفاعي من حلفاء الناتو. 16 يوليو/ تموز: اجتمع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط أحاديث تستمر في التصاعد عن وجود أدلة على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

اجتمع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط أحاديث تستمر في التصاعد عن وجود أدلة على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. 25 سبتمبر/ أيلول: في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دافع ترمب عن السيادة الوطنية رافضا التعددية والمؤسسات الدولية.

في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دافع ترمب عن السيادة الوطنية رافضا التعددية والمؤسسات الدولية