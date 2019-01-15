بعد الانسحاب الأمريكي.. ما موقع الأكراد في الحرب السورية؟

بات مستقبل المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال وشرق سوريا مجهولًا بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب قوات بلاده منها.

وذكر تقرير (لرويترز) أن تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال وشرق سوريا تبلغ مساحتها حوالي ربع مساحة سوريا، وهي أكبر منطقة لا تزال خارج سيطرة النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران.

اللجوء لموسكو ودمشق طلبًا للحماية:

قادة أكراد سوريا يخشون أن تستغل تركيا فرصة الانسحاب الأمريكي من سوريا وتشن هجومًا عليهم في الشمال، في وقت ترى فيه أنقرة الأكراد تهديدًا لها.

نتيجة لذلك، يتواصل الأكراد مع موسكو ودمشق على أمل التوصل لاتفاق لحماية المنطقة، فضلًا عن حماية مكاسبهم السياسية.

في تغريدات، قبل يومين، هدد ترمب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بـ"دمار اقتصادي" إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة ما أثار انتقادات لاذعة من أنقرة.

كيف ظهر الأكراد كقوة؟

أفراد من قوات سوريا الديمقراطية مع قوات أمريكية- الحسكة 4 نوفمبر

حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الحزب الكردي الرئيسي في سوريا، بدأ في اكتساب موطئ قدم في الشمال بداية الحرب بعد انسحاب قوات النظام لإخماد الانتفاضة المناهضة للأسد في أماكن أخرى، وقامت وحدات حماية الشعب التابعة للحزب بتأمين المنطقة.

في بداية الصراع، تركزت سيطرتها على ثلاث مناطق يغلب عليها الأكراد ويقطنها نحو مليوني كردي وجرى تشكيل هيئات حاكمة بقيادة الأكراد.

توسعت منطقة نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية بعد انضمامها للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة لتصبح الوحدات بعد ذلك المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية متعددة العرقيات.

نفوذ قوات سوريا الديمقراطية امتد إلى منبج والرقة بعد هزيمة الدولة هناك، ووصلت قوات سوريا الديمقراطية أيضًا إلى عمق دير الزور حيث ما زالت تقاتل تنظيم الدولة هناك.

قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أيضًا عربًا وجماعات أخرى، تقول إن قوامها يربو على 70 ألف مقاتل، ويقول قادة الأكراد إن هدفهم حكم ذاتي في سوريا لامركزية وليس الاستقلال.

لماذا ترى تركيا في الأكراد تهديدًا؟

أكراد في ديار بكر يحملون صورة عبد الله أوجلان خلال احتفالات نوروز

حزب الاتحاد الديمقراطي يتأثر بشدة بأفكار الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردًا منذ 34 عامًا في تركيا من أجل الحقوق السياسية والثقافية للأكراد، ويقبع أوجلان في أحد سجون تركيا منذ عام 1999. وأدين بالخيانة.

تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، تدرج حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية، وتقول تركيا إن الحزب لا يمكن تمييزه عن حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية.

لدى تركيا أقلية كردية تمثل ما بين 15 إلى 20 % من سكانها يعيش أغلبيتهم في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية المحاذية لسوريا، وتشعر تركيا بالقلق من النزعة الانفصالية إذ تعتبر وجود حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا تهديدًا لأمنها القومي.

لا تخفي الجماعات الكردية الرئيسية في سوريا تأثير أوجلان إذ نظمت انتخابات لإنشاء نظام سياسي قائم على أفكاره.

تركيا شنت بالفعل عمليتين عسكريتين عبر الحدود في شمال سوريا في إطار جهودها لمواجهة وحدات حماية الشعب الكردية.

ماذا يمثل النظام السوري بالنسبة للأكراد؟

تقرير رويترز، يقول إن الدولة البعثية السورية، اضطهدت الأكراد بشكل منهجي قبل الحرب، ومع ذلك، لم تصطدم وحدات حماية الشعب مع دمشق خلال الصراع، رغم حدوث اشتباكات عرضية، كما تعاون الطرفان ضد أعداء مشتركين، لاسيما في حلب وحولها.

وحدات حماية الشعب سمحت للدولة السورية بالاحتفاظ بموطئ قدم في مناطقها، وقال قائد الوحدات لرويترز في 2017 إنه لن يكون هناك مشكلة مع حكومة الأسد إذا كانت الحقوق الكردية مضمونة في سوريا.

لكن دمشق تعارض مطالبة الأكراد بالحكم الذاتي ولم تحرز المحادثات بين الجانبين العام الماضي أي تقدم.

وقال مسؤول كردي كبير، هذا الشهر إن السلطات التي يقودها الأكراد قدمت خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق مع الأسد في الاجتماعات الأخيرة في روسيا وإنها في انتظار الرد.

أبدى وزير في الحكومة السورية تفاؤلا الأسبوع الماضي بشأن الحوار مع الأطراف الكردية وقال إن الظروف مواتية لهم للعودة إلى الدولة.

اتفاق الأسد والأكراد.. ماذا يقدم؟