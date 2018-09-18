وفاة طفل كل خمس ثوان لأسباب يمكن تفاديها ببساطة

توفي ما يقدر بنحو6ملايين و200 ألف طفل دون سن الخامسة عشرة في عام 2017، أي ما يعادل طفل كل خمس ثوان، وفقا لتقديرات جديدة عن الوفيات صدرت عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وأفاد تقرير لوكالات تابعة للأمم المتحدة، بأن ما يقدر بنحو 6 ملايين و300 ألف طفل ماتوا قبل بلوغ سن الخامسة عشر العام الماضي، الغالبية العظمى منها (5.4 ملايينحالة) حدثت في السنوات الخمس الأولى من العمر إذ يمثل حديثو الولادة نحو نصف الوفيات، وذلك بسبب عدم توافر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية.

فيما يلي أهم تفاصيل تقرير الأمم المتحدة: