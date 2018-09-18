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وفاة طفل كل خمس ثوان لأسباب يمكن تفاديها ببساطة

طفل يموت كل خمس ثوان لأسباب يمكن تفاديها
طفل يموت كل خمس ثوان لأسباب يمكن تفاديها
18/9/2018

توفي ما يقدر بنحو6ملايين و200 ألف طفل دون سن الخامسة عشرة في عام 2017، أي ما يعادل طفل كل خمس ثوان، وفقا لتقديرات جديدة عن الوفيات صدرت عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وأفاد تقرير لوكالات تابعة للأمم المتحدة، بأن ما يقدر بنحو 6 ملايين و300 ألف طفل ماتوا قبل بلوغ سن الخامسة عشر العام الماضي، الغالبية العظمى منها (5.4 ملايينحالة) حدثت في السنوات الخمس الأولى من العمر إذ يمثل حديثو الولادة نحو نصف الوفيات، وذلك بسبب عدم توافر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية.

فيما يلي أهم تفاصيل تقرير الأمم المتحدة:
  • اشتركت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في وضع التقرير.
  • معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها مثل مضاعفات الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال وتسمم الدم لدى حديثي الولادة والملاريا.
  • الإصابات هي السبب الأكثر شيوعا للوفاة بين الأطفال بين سن الخامسة والرابعة عشر خاصة الغرق وحوادث السير.
  • أخطر فترة بالنسبة للأطفال في كل مكان هي الشهر الأول.. وفي 2017، توفي مليونان ونصف مليون طفل حديث الولادة في شهرهم الأول.
  • كان المواليد في أفريقيا جنوبي الصحراء أو في جنوب آسيا أكثر عرضة تسع مرات للوفاة في الشهر الأول مقارنة بنظرائهم في الدول ذات الدخل المرتفع.
  • رغم هذه المشكلات، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن عددا أقل من الأطفال يموتون سنويا على مستوى العالم.
  • انخفض عدد الوفيات تحت سن الخامسة إلى 5 ملايين و400 ألف طفل في 2017 بعدما كان 12 مليون عام 1990 كما تراجع عدد وفيات الأطفال بين سن 5 و14 عاما إلى أقل من مليون طفل بعدما بلغ مليونا و700 ألف خلال الفترة نفسها.
  • لورنس تشاندي وهو خبير لدى (يونيسف) قال إنه وبحلول بسيطة مثل الأدوية والمياه النظيفة والكهرباء والتطعيمات يمكن تقليص هذا العدد كثيرا.
المصدر : وكالات
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