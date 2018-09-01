وقف أمريكا تمويل الأونروا يفاقم معاناة 5 ملايين لاجئ فلسطيني

أوقفت واشنطن التمويل الذي كانت تقدمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بعد أسبوع من إعلانها أنها ستخفض 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي الفلسطيني

ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على الخدمات التي تقدمها أونروا المساعدة لحوالي 5 ملايين لاجئ مستفيدين منها يقبعون في مخيمات داخل كل من الأردن ولبنان وسورية وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.