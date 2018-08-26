مفاوضات مصرية إثيوبية بعد إعلان تعثر "سد النهضة"

أعلنت القاهرة، (الأحد) توجه سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية غدا (الاثنين) إلى أديس أبابا لبحث التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة النهضة.
مفاوضات جديدة:
- بيان للخارجية قال إن الوفد يحمل رسالة شفهية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي.
- البيان قال إن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة.
- وأضاف أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضا تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
تأخر أعمال السد:
- رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن (السبت) تأخر أعمال البناء في سد النهضة التي كان من المقرر أن تنتهي في 2016، لإخفاقات شركة إنشاءات إثيوبية.
- الحكومة الإثيوبية أعلنت في مايو/أيار الماضي، إنجاز 66% من مراحل بناء السد.
مناقصة جديدة:
- رئيس وزراء إثيوبيا أعلن أن بلاده ستطلق مناقصة لتلقي عطاءات شركات المقاولات لاستكمال المشروع.
- بلومبرغ نقلت عن أبي أحمد أنه سيتم استبعاد هيئة المعادن والهندسة (ميتيك) من المشروع.
مخاوف مصرية:
- تخشى مصر من تأثر حصتها – جراء سد النهضة – من مياه نهر النيل مصدر المياه الرئيسي للبلاد والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
- تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها منافع عديدة خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب: السودان ومصر.
- دخلت مصر وإثيوبيا بالإضافة إلى السودان مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه.
- منتصف مايو/أيار الماضي، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا وفق بيان للرئاسة المصرية على إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير في الدول الثلاث.
سد النهضة:
- أطلقت إثيوبيا في 2 من أبريل/نيسان 2011، مشروع سد النهضة الذي يتم تشيده على الحدود مع السودان.
- تبلغ تكلفة بناء سد النهضة 6.4 مليار دولار.
- سيصبح "النهضة" أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، لكن إنشاءه أغضب مصر التي تخشى أن يقلل حصتها من مياه النيل.
- حسب دراسات عن السد، فإن ارتفاعه سيبلغ نحو 145 مترا، في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر.
- تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء، قدرة كل منها 350 ميغاوات.
- يهدف سد النهضة عند استكماله إلى توليد 6 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية.