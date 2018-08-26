ما هي "ملاذكرد" التي يحتفل بها الأتراك ويعظمها أردوغان؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الروح التي تسببت في انتصار "ملاذكرد"، ستحقق أهداف تركيا للعام 2023 والعام 2053، ورؤيتها للعام 2071.
تصريحات أردوغان:
- نشر أردوغان تغريدة على تويتر في الذكرى الـ 947 لانتصار السلاجقة في معركة ملاذكرد.
- إن انتصار "ملاذكرد" عام 1071م، وضع الأجداد من خلاله أسس حضارة مثّلت العدل والرحمة والسلام.
- الجمهورية التركية هي ثمرة مقاومة ملحمية ضد أقوى دول العالم، وقامت على أسس متينة وضعت مع انتصار "ملاذكرد".
- تمسك الشعب التركي بهذه الأرض منذ نحو ألف عام، رغم جميع الهجمات الداخلية والخارجية، هو بفضل "روح ملاذكرد".
- استقلالية الشعب التركي وإصراره وعزمه على حماية وطنه ومستقبله، من أجل التصدي للهجمات التي يتعرض لها الاقتصاد التركي مؤخرا.
ما هي ملاذكرد؟
- معركة انتصر فيها السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان، على البيزنطيين في 26 من أغسطس/ أب 1071.
- وقعت المعركة في شرق تركيا أو ما بات يعرف بولاية (موش) اليوم.
- تمكن السلطان السلجوقي، ألب أرسلان، من هزيمة جيش بيزنطي مكون من حوالي 200 ألف جندي بنحو 20 ألف جندي مسلم فقط.
- تمكن ألب أرسلان من أسر الإمبراطور البيزنطي، رومانوس ديغانوس.
- انتصار السلاجقة في ملاذكرد كانت نقطة البداية لاندحار الإمبراطورية البيزنطية.
- الانتصار في ملاذكرد فتح الطريق أمام الأتراك للانتشار في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا.
- انتشار الأتراك كان بداية لقيام الدولة العثمانية التي فتحت عام 1453م القسطنطينية عاصمة البيزنطيين التي أصبحت إسطنبول اليوم.
- يعتبر المؤرخون معركة "ملاذكرد" من أهم معارك التاريخ الإسلامي.
- تحل الذكرى السنوية لمعركة "ملاذكرد" في 26 من أغسطس/ آب من كل عام.