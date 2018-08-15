صحيفة إسبانية: مذبحة رابعة غيرت وجه مصر

نشرت صحيفة الكونفيدونثيال مقالا في الذكرى الخامسة لمجزرة رابعة العدوية في مصر، مشيرة إلى مدى التأثير الذي أحدثته في مصر.

المقال كتبته الصحفية نوريا تيسون وجاء بعنوان: "نظرة عميقة على المذبحة التي غيرت مصر".

وقالت تيسون في المقال:

خمس سنوات على فض اعتصامات الإسلاميين التي قتل فيها أعوان الأمن المصري أكثر من 800 شخص.

ليس من الاجتهاد القول بأنّ ما يلي هو قصّة موت مُعلن. الرّابع عشر من أغسطس/آب 2013، صفارات سيارات الأمن تُدوّي كاتمةً أثر صوت الرصاص والدخان ورائحة العجلات المطاطية المحروقة المختلطة بتلك المنبعثة من قنابل الغاز المسيل للدموع. كان بِالكاد قد مرّ على طلوع شمس ذلك اليوم نصف ساعة. كانت الساعة السادسة تحديدا. كثير منا أفاق على صوت ينذر الجميع: "لقد بدأ"… لكن مصر كانت تنتظر فضّ اعتصامات رابعة العدوية والنهضة منذ أسابيع.

الجميع كان يعلم أن مذبحة ستحصل. لكن لم يعلم أحد بآخر خطوة في التصعيد طوال الوقت الذي دامه الاعتصام منذ 28 يونيو/حزيران، قوات الأمن المصري لم تخف أبدا أمر أنها لن تدّخر لا جهدا ولا ذخيرة بهدف كتم صوت الإسلاميين.

في تلك الأيام، لم يعتقد الأكثر تفاؤلا أن الأمن سيجرؤ على استعمال القوة في فضّ اعتصام تقيمه عائلات كاملة منذ أكثر من شهر، باعتبار أن تدخّلا كهذا ستكون له عواقب وخيمة.

خمس سنوات مضت، ولم يحاكم أحد بتهمة اعتبرتها منظمة هيومن رايتس ووتش "جريمة ضد الإنسانية"، هجوم تعمّدت فعله قوات الأمن المصرية، تماما مثل أو أسوأ مما حصل في ميدان " تيانانمن" في الصين عام 1989، مذبحة "اغتالت الشرطة والجيش فيها عددا ضخما من المتظاهرين العُزّل بطريقة منظمة ومتعمّدة لأسباب سياسية".

كانت تلك الأيّام من عام 2013 خاتمة عامين من النضال الميداني من أجل الديموقراطية. فبعد أن أطاح المصريون بالديكتاتور مبارك في 2011، أدّى زواج المصلحة الذي حدث بين الجيش والإخوان المسلمين إلى وصول محمد مرسي (العضو في الجماعة) إلى الحكم. حينها دخل أول رئيس منتخب ديموقراطيا قصر الرئاسة قادما من السجن.

كان مشهد يوم 30 يونيو/حزيران بمثابة طبق من ذهب قدّمته الشوارع المحتشدة بالمصريين المطالبين بالإطاحة بالإسلاميين لعبد الفتاح السيسي الذي كان قد وصل حديثا إلى منصبه الجديد كوزير دفاع، فتقدّم إلى الصّدارة لتخليص مصر من الإخوان المسلمين. ويوم 3 يوليو، كان مرسي قد اعتقل وسُجن واسترجع العسكر زمام الأمور.

بطاقة خضراء أو بطاقة حمراء:

بقي البلد منقسما بين منتقدي مرسي الذين تظاهروا في التحرير رافعين البطاقات الحمراء، وأولئك الذين لجؤوا إلى ميدان رابعة العدوية، قرب القصر الرئاسي، وميدان النهضة قرب الجامعة في الجيزة بين خيام الاعتصام وتحت شمس حارقة غير يائسين، رافعين البطاقات الخضراء مؤكدين على شرعية مرسي.

كان هذا من المشاهد الأكثر لُطفا التي يمكن أن تجدها تلك الأيام. كان مرسي يُمثَّل به كالخروف المذبوح في ميدان التحرير، بينما على الجانب الآخر، حيث جماعة الاخوان المسلمين، كانت تُرفع صور أولئك الذين قُتلوا في المواجهات مع قوات الأمن.

في وسائل الإعلام المُوالية للنظام، كانت التّهم تنهال على الجماعة بإخفاء الأسلحة في الحدائق والبنايات المجاورة التي كانوا يلجؤون إليها؛ لكنني لم أر أي أسلحة قطّ في المناسبات التي زرت فيها الاعتصام. وكان قد لجأ إلى الاعتصام بعض قيادات الجماعة مثل محمد البلتاجي، البرلماني السابق، الذي قُتلت ابنته ذات الـ17 سنة خلال فض رابعة، وصدر ضده حكم بالإعدام في 28 يوليو الماضي.

مسجد رابعة كان قد تحوّل قبل الفض إلى مستشفى، لكنه أصبح في ذلك اليوم بمثابة مشرحة. والصور التي مازالت موجودة إلى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي تعطي فكرة عن ما عاشه شهود العيان.

جثث عليها آثار الإصابة، ودماء على الرأس والصدر، أرضية تحولت إلى مستنقعات دم، جثث مكدسة تحت الشمس". أطلقت قوات الأمن غازا مسيلا للدموع وقنابل مطاطية خلال الدقائق الخمس وأربعين الأولى، ثم بدؤوا باستعمال الذخيرة الحية عشوائيا. "أطلقوا النار حتى على أولئك الذين كانوا يحاولون مساعدة الجرحى" يتذكّر شاهد عيان ذلك في تقرير لمنظمة العفو الدولية.

طبقا لهذا التقرير، تؤكد قوات الأمن المصري على قدرتها على التمييز بين المتظاهرين السلميين والمسلحين، لكن قليلين أثبتوا ذلك. على الأقل، حبيبة عبد العزيز فارقت الحياة هناك في ذلك اليوم. آخرون تم اعتقالهم، مثل محمود أبو زيد (شوكان) الذي كان يجب أن يقوم بتغطية الفض لوكالة ديموتيكس الفرنسية.

التعليمات الموجهة للصحفيين كانت أن يلزموا حدود وجود قوات الأمن. لم يكن يراد لهم أن يكونوا شهودا. شوكان، يلزم سجنه طوال خمس سنوات منذ ذلك اليوم. والنيابة العامة طالبت بإصدار حكم الإعدام عليه، إذ تربط حالته بحالة 739 متهما بالإرهاب في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، 75 منهم أحيلت أوراقهم إلى المفتي مؤخرا.

كثيرون مِمّن تظاهروا في التحرير خلال أيام الثورة وخرجوا إلى الشوارع ضد مرسي، يعتبرون مجرد الحديث عن رابعة مُكلّفا "جريمة بالغة الضخامة" أحسوا تجاهها بـ"العجز". يُفسر البعض أنّ تلك المذبحة تركتهم "عاجزين"، غير قادرين على الوقوف في وجه ما ارتُكِب في مصر.

عودة الديكتاتورية على يد السيسي

منذ وصول السيسي إلى سدّة الحكم، اعتُقِل أكثر من 60 ألف معارض و60 صحفيا على الأقل حسب ما صرحت به الشبكة العربية للمعلومات حول حقوق الانسان. العُملة المصرية انخفضت قيمتها ليصل سعر صرفها 21 جنيها مقابل يورو واحد. معدل التضخم وصل إلى 35%.

أسعار الكهرباء، والغاز والمواد الغذائية الأساسية ارتفعت بمعدل 60% هذا الصيف، فضاءات النقد والرأي الآخر قُلِّصت إلى حدود التلاشي.

في طريقك إلى المطار، تمرّ على ميدان رابعة العدوية، طريق سلكه كثيرون من الإخوان المسلمون والذين لجؤوا إلى بلدان مثل تركيا. لكن كثيرين أيضا من الذين ناضلوا من أجل مصر وديموقراطيتها انتبهوا الى أنهم إن استمروا في المواجهة بهدف التغيير سينتهون خارج اللعبة تماما، مثل مئات المعتقلين أو المختفين قسريا.

من هؤلاء ناشطون حقوقيون مثل علاء عبد الفتاح، وفنانون مثل الكوميدي شادي أبو زيد، وصحفيون ومُدوِّنون مثل وائل عباس، أو مصورون مثل شوكان.