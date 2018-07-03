بعد خمس سنوات.. ماذا جنت مصر من انقلاب السيسي؟!

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي يخطب في المصريين قبل أيام مبررا غلاء الأسعار بسبب حتمية الإصلاح الاقتصادي، رغم ما فيه من قسوة ومعاناة على حد وصفه.

خطاب السيسي جاء بمناسبة خمس سنوات مضت على مظاهرات الـ 30 من يونيو/ حزيران التي طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة ومهدت لإطاحة الجيش- وكان على رأسه السيسي حينذاك – بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

السيسي في خطابه اعترف بأن الإصلاح الاقتصادي صعب وقاس ويسبب الكثير من المعاناة، لكنه لم يحدد متى تنتهي هذه المعاناة مكتفيا بأن يؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح.

وهذه أبرز النقاط لما وصل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.

غلاء الأسعار:

ذكرى الانقلاب العسكري تأتي بعد موجة غلاء غير مسبوق جعلت الحياة أصعب على أغلب المصريين.

انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار، إذ أصبح الدولار يساوي حوالي 18 جنيها في حين كان يعادل 6.69 جنيهات قبل الانقلاب.

ارتفع سعر لتر البنزين 92 أوكتان من جنيه و85 قرشا إلى 7 جنيهات و75 قرشا.

ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها.

ارتفعت قيمة تذكرة المترو من جنيه واحد إلى 3-7 جنيهات.

ارتفاع أسعار الوقود تسبب في ارتفاع أسعار المواصلات والطعام وأغلب السلع.

السيسي طالب المصريين بالصبر على نتائج الإصلاح الاقتصادي.

الديون:

ارتفع حجم الدين الداخلي إلى 3 تريليونات و600 مليار جنيه من تريليون و400 مليار جنيه في 2.13.

ارتفع الدين الخارجي إلى 82 مليارا و900 مليون دولار من 34 مليارا و500 مليون دولار في 2013.

معدل التضخم وصل إلى 35% بعد تعويم الجنيه وكان في حدود 10% قبل الانقلاب.

المشاريع الكبرى:

انفقت حكومة السيسي مليارات الدولارات على مشاريع كبرى لم يلمس المواطن أثرها حتى الآن.

بشرت انتخابات الرئاسة الأخيرة وسط احتفاء إعلامي بإنجازات إنشائية، بينها بناء عاصمة إدارية جديدة، شرقي القاهرة، وإنشاء شبكة طرق جديدة، وبناء آلاف الوحدات السكنية لطبقة محدودي الدخل

وتم الاحتفاء أيضا بإطلاق مشاريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكهرباء.

إنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس كلفت أكثر من 8 مليارات دولار.

إيرادات قناة السويس سجلت تراجعا وفقا الإحصاءات الرسمية.

السجون:

ارتفع عدد السجون من 46 سجنا في 2013 إلى 69 سجنا فضلا وجود سجون تحت الإنشاء.

يوجد في مصر الآن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين وصلوا إلى 60 ألف معتقل بحسب تقديرات حقوقية.

توسعت السلطات في الاعتقال العشوائي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بحسب هيومان رايتس ووتش.

نفذت السلطات عددا من أحكام الإعدام بحق معارضين للنظام.

حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام، ألغت محكمة الاستئناف بعضا منها.

تراجعت حرية التعبير وصدر قانون يقيد حرية التظاهر.

توسعت السلطات في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

سيناء: