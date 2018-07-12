كيف يمكن لإيران أن تعطل تدفقات النفط في الخليج؟

قال قائد الحرس الثوري الإيراني منذ أيام إن طهران ستمنع كل الصادرات من المرور في مضيق هرمز إذا استجابت الدول لدعوات أمريكية بالتوقف عن شراء النفط الإيراني.

ويمر في المضيق 20% من إمدادات النفط العالمية من منتجين في الشرق الأوسط إلى أسواق رئيسية.

وسرد تقرير لوكالة رويترز مواجهات سابقة في الخليج، كانت إيران طرفا فيها، وأبرز التقرير القدرات العسكرية للأطراف المختلفة والسياق الدبلوماسي لأحدث التهديدات.

وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت بالتقرير:

لا يمكن لإيران من الناحية القانونية أن تغلق الممر المائي لأن جزءا منه يقع في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، لكن السفن تمر في مياه إيرانية تحت مسؤولية سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني.

في 2016 استجوب الحرس الثوري واحتجز بحّارة أمريكيين أثناء الليل بعد أن دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة أخرى في الخليج.

قبل ذلك بعام، أطلقت إيران طلقات باتجاه ناقلة ترفع علم سنغافورة قالت إنها ألحقت أضرارا بمنصة نفطية إيرانية، كما احتجزت سفينة حاويات وطاقمها أسبوعا بسبب نزاع حول ديون.

في 2007 احتجزت إيران بحّارة بريطانيين في منطقة إلى الشمال في الخليج.

تجري إيران مناورات حربية سنوية وتختبر صواريخ كروز وصواريخ باليستية متوسطة المدى.

في 2014 قال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إن بلاده قد تستخدم ما لديها من صواريخ وطائرات بدون طيار وألغام وزوارق سريعة وقاذفات صواريخ في منطقة الخليج للتصدي للولايات المتحدة.

في 2015 أجرى الحرس الثوري تدريبات لتدمير نسخة هيكلية لحاملة طائرات أمريكية بصواريخ وزوارق سريعة محملة بمتفجرات بينما قام أفراد من الحرس الثوري بزرع ألغام في المضيق.

خلال الأعوام القليلة الماضية، وقعت مواجهات متكررة بين الحرس الثوري وقوات أمريكية في الخليج.

قالت البحرية الأمريكية إنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2016 إلى أغسطس /آب 2017 وقع في المتوسط 2.5 حادث تداخل "غير آمن" أو "غير احترافي" شهريا بين البحرية الأمريكية وقوات بحرية إيرانية.

أثناء الحرب الإيرانية-العراقية التي استمرت بين عامي 1980 و1988 هاجم كل من البلدين سفنا في الخليج لعرقلة الصادرات النفطية للبلد الآخر فيما عرف "بحرب الناقلات".

في عام 1988، أصيب طراد أمريكي بأضرار عندما ارتطم بلغم إيراني، حسبما قال المكتب الأمريكي للمخابرات البحرية، والذي قال إن الولايات المتحدة ردت بتدمير منشأتين نفطيتين إيرانيتين وإغراق سفينة حربية إيرانية وإلحاق أضرار بسفينة أخرى.

التوازن العسكري بين الجانبين:

مهمة الأسطول الخامس الأمريكي ومقرّه البحرين، هي حماية السفن التجارية في المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إن إغلاق مضيق هرمز سيكون تجاوزا "لخط أحمر"، وتعهدوا باتخاذ إجراءات لإعادة فتحه.

الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، قال "لدينا القوات التي نحتاجها للحفاظ على تدفق حر للتجارة وحرية الملاحة".

قوات بحرية من دول غربية، تجري أيضا تدريبات عسكرية في الخليج وفي دول عربية على الجانب الآخر من الخليج قبالة إيران، وخصوصا السعودية والإمارات.

تقرير المكتب الأمريكي للمخابرات البحرية، ذكر العام الماضي أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني حصلت على زوارق هجومية سريعة وصواريخ كروز وألغام مضادة للسفن، لكن تلك القدرات لا يمكنها منافسة التكنولوجيا الغربية.

الولايات المتحدة قالت إنها ستستخدم كاسحات ألغام وسفنا حربية مرافقة وربما ضربات جوية لحماية حرية تدفق التجارة، لكن إعادة فتح المضيق قد تكون عملية تستغرق وقتا طويلا خصوصا إذا قام الحرس الثوري بزرع ألغام.

مايكل كونيل -رئيس برنامج إيران في مؤسسة سي.إن.إيه الأمريكية للبحوث غير الهادفة للربح – قال في هذا الصدد إنه من بين كل قدرات إيران فإن الألغام هي على الأرجح التي تثير معظم القلق.

تكتيكات التفاوض بين الفريقين: