لماذا يطالب الأردنيون بإلغاء مشروع ضريبة الدخل؟

بعد تراجع الحكومة الأردنية عن قرار زيادة أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، تتواصل الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في الأردن ضد قانون ضريبة الدخل.

وشهدت العاصمة والعديد من المدن أمس مسيرات عقب صلاة الجمعة، انطلقت أوسعها من أمام المسجد الحسيني وسط عمّان، فيما حاول نشطاء الاعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء قبل أن يفض الأمن الاعتصام بالقوة.

كما دعا نشطاء إلى تنفيذ اعتصام اعتراضاً على قرارات الحكومة الاقتصادية، ومواصلة الضغط على الحكومة للتراجع عن قانون ضريبة الدخل الذي يتضمن رفعاً للضرائب على الأفراد ومختلف القطاعات، في الوقت الذي أعلن 78 نائبا رفضهم لمشروع القانون، وتعهد 16 نائباً بالاستقالة في حال لم تتراجع الحكومة عنه.

كانت الحكومة قد رفعت الخميس، أسعار المشتقات النفطية بنسبة وصلت إلى 5%، كما زادت أسعار الكهرباء، ضمن سلسلة من رفع الأسعار وزيادة الضرائب هذا العام، ما أثقل كاهل المواطن وكافة القطاعات الاقتصادية.

وقد نفذت النقابات والعديد من القطاعات إضراباً، يوم الأربعاء الماضي، احتجاجاً على قانون الضريبة، وحدّدت الأربعاء المقبل موعداً لوقفات احتجاجية هدفها المطالبة بإسقاط الحكومة.

لماذا؟

تسعى الحكومة الأردنية من خلال تعديل قانون الضريبة كما يقول الدكتور رجائي المعشر إلى تحقيق هدفين في آن واحد، هما معالجة الاختلالات في المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما تسعى من خلال برنامج التصحيح المالي والاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي، إلى زيادة إيرادات الدولة، وتخفيض النفقات العامة، وخفض العجز في الموازنة، وخفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يمكنها من الاقتراض الداخلي والخارجي، وإعادة هيكلة المديونية، وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

ويأتي إقرار مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل ضمن الإجراءات التي تضمنها اتفاق الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي

وقد وضعت الحكومة الأردنية ثلاثة أسباب لتعديل القانون هي زيادة الإيرادات الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وزيادة أعداد المكلفين الخاضعين للضريبة، وتتوقع الحكومة زيادة في الإيرادات الضريبية بحوالي 250 مليون دينار أردني (نحو 353 مليون دولار أمريكي) سنويا.

تتعدد الآثار السلبية لمشروع القانون على المواطن الأردني، فبالنسبة للقطاع الصناعي، وهو أكبر مشغل للأيدي العاملة الأردنية، سيتحمل عبئا ضريبيا كبيرا من خلال زيادة نسبة الضريبة على القطاع، وإلغاء إعفاء أرباح الصادرات من الضريبة.

أما القطاع التجاري سيتحمل عبئا بسبب زيادة الضريبة، ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المواطنين بالإضافة إلى تراجع الطلب على كثير من السلع.

كما فرض مشروع القانون ضريبة على القطاع الزراعي إذا زاد الدخل عن 25 ألف دينار سنويا، وهذه ضريبة تفرض لأول مرة.

وبالنسبة للقطاع المالي رفع مشروع القانون نسبة الضريبة على البنوك، وشركات التأمين، والتأجير التمويلي، وشركات تمويل المشاريع الصغيرة، والشركات المالية إلى 40%، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل للمشروعات، وزيادة أعباء القروض، ما يعيق الاستثمار، خاصة مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

كل ما سبق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد وتكلفة التمويل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعباء المواطنين، ومعاناة الفقراء ومحدودي الدخل.

في دراسة للبنك الدولي شملت تقييما لآثار الضرائب والنفقات العامة على دخل الأسر المعيشية والأفراد والمجموعات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة، وأيضا توزيع الدخل على السكان بأكملهم، شملت تحليلا لإيرادات الحكومات وإنفاقها في ثمانية بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، هي أرمينيا وإثيوبيا وجورجيا وإندونيسيا والأردن وروسيا الاتحادية وجنوب أفريقيا وسريلانكا. وأشارت النتائج إلى أن الفقراء في بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل يؤدون مدفوعات صافية للنظام الضريبي بسبب ضرائب الاستهلاك المرتفعة على السلع الأساسية، ما يقلل الاستهلاك الفعلي لسلع الفقراء.

وشهدت بعض الدول تزايد مستويات الفقر بعد فرض الضرائب، وفي حالة تلك البلدان، يفوق العبء الذي تمثله الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، الفوائد المتحققة من التحويلات المباشرة، مما يزيد من حدة الفقر، وغالبا ما تزيد الضرائب غير المباشرة من عدم المساواة.