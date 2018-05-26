انخفاض كبير في قيمة الإنتاج الصناعي المصري

على عكس ما يروج له النظام المصري من انخفاض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج، وتحسن مناخ الاستثمار تأتي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتكشف زيف الكثير من الأرقام.

آخر هذه الأرقام كشف عنها جهاز الإحصاء الأسبوع الماضي، من خلال النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي، والتي تشمل منشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وجميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 25 عامل فأكثر.

وجاء في النشرة أن قيمــة الإنتــاج الصنــــاعي (بــدون الــبترول الخام وتكريــره) بلغت 145.3 مليــار جنيــه ما يعادل (8.2 مليار دولار) خلال الربـــع الثالــث )يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول) لعـــام 2017، بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال هذه الفترة 17.8 جنيها، إذ تم تعويم الجنيه مقابل الدولار في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016.

بينما بلغت قيمة الإنتاج الصناعي للربع الثالث من عام 2016 مبلغ 118.5 مليار جنيه (13.3 مليار دولار)، بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 8.9 جنيهات.

بتقويم قيمة الإنتاج بالدولار الأمريكي تكون قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث من عام 2017، قد انخفضت بنسبة 38.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016.

كما تظهر البيانات التفصيلية انخفاضا في عدد المنشآت الصناعية، وعدد المشتغلين بها منذ العام التالي للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر عام 2013.

فقد بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام 410 منشآت، خلال الربع الثالث من عام 2014، انخفض إلى 398 منشأة عام 2015، ثم انخفض العدد إلى 336 منشأة عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 18% مقارنة بعام 2014.

بينما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص 3417 منشأة، خلال الربع الثالث من عام 2014، مقابل 3174 منشأة للربع الثالث من عام 2015، ثم انخفض العدد إلى 2887 منشأة عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 15.5% مقارنة بعام 2014.

أما فيما يتعلق بعدد المشتغلين، فقد بلغ إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام عدد 263.3 ألف مشتغل، خلال الربع الثالث من عام 2014، انخفض إلى 255.9 ألف مشتغل عام 2015، ثم انخفض العدد إلى 230.2 ألف مشتغل عام 2016، بنسبة انخفاض في عدد المشتغلين بلغت 12.5% مقارنة بعام 2014.

كما بلغ إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص عدد 699.0 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2014، انخفض إلى 673.3 ألف مشتغل عام 2015، ثم انخفض العدد إلى 646.8 ألف مشتغل عام 2016، بنسبة انخفاض في عدد المشتغلين بلغت 7.5% مقارنة بعام 2014.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ذكر جهاز الإحصاء أن قيمــة الإنتــاج لصــناعة المنتجــات الغذائيــة قد بلغت 27.6 مليار جنيه للربـع الثالـث عــام 2017، مقـابـــــل 20.1مليار جنيه للربع الثالث من عام 2016 بنسبة زيادة قـدرهـــــا 37.3٪.

ومع تقويم قيمة الإنتاج الصناعي للمنتجات الغذائية بالدولار الأمريكي، تكون قيمة إنتاج صناعة المنتجات الغذائية قد انخفضت من 2.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2016، لتنخفض إلى 1.55 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة انخفاض تص إلى 31%.

يذكر أن معدلات التضخم خلال الربع الثالث من عام 2017 قد وصلت إلى أرقام قياسية بلغت ذروتها في يوليو/ تموز 2017 حين بلغ معدل التضخم 35%.