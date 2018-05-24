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ترمب يلغي قمة مع زعيم كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
24/5/2018

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حتى بعد أن أوفت كوريا الشمالية بتعهدها بهدم أنفاق في موقع للتجارب النووية.

وقال ترمب في خطاب إلى زعيم كوريا الشمالية مشيرا إلى القمة التي كان من المقرر عقدها يوم 12 يونيو حزيران في سنغافورة "للأسف نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة أشعر أن من غير المناسب في هذا الوقت أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".

ووصف ترمب القمة بأنها "فرصة ضائعة" وقال إنه يأمل في لقاء كيم يوما ما.

وفي وقت سابق الخميس هددت كوريا الشمالية مرة أخرى بالانسحاب من القمة غير المسبوقة مع ترمب وحذرت من أنها مستعدة لمواجهة نووية مع واشنطن إذا تطلب الأمر.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام كورية شمالية انتقدت تشوي سون هوي نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي لمقارنته كوريا الشمالية "وهي دولة نووية" بليبيا التي تخلى زعيمها الراحل معمر القذافي عن برنامج نووي غير مكتمل ثم قتله فيما بعد مقاتلون مدعومون من حلف شمال الأطلسي.

وشهدت مجموعة صغيرة من وسائل الإعلام العالمية اختارتها كوريا الشمالية هدم الأنفاق في موقع بونجي-ري للتجارب النووية يوم الخميس وهو ما تقول بيونغ يانغ إنه دليل على التزامها بإنهاء التجارب النووية.

وحظي ما بدا أنه تدمير لما تقول كوريا الشمالية إنه الموقع الوحيد الذي تملكه للتجارب النووية بترحيب واسع النطاق باعتباره خطوة إيجابية، وإن كانت رمزية، باتجاه تهدئة التوترات المتعلقة بأسلحتها. وأعلن كيم استكمال قوته النووية وسط تكهنات بأن الموقع قد بات مهجورا على أي حال.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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