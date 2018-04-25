محلل أمريكي: السعوديون يستشيرون إسرائيل سرا بشأن إيران

وصف الكاتب والمحلل الأمريكي هيربرت لندن التوجه السعودي الجديد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه سيكون بمثابة رياح جديدة تهب على منطقة الشرق الأوسط.

وقال لندن في تحليل بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية (الثلاثاء) إنه رغم تأكيد الملك سلمان على موقف سعودي ثابت تجاه القضية الفلسطينية وتمسكه بكون القدس عاصمة لفلسطين فإنه أطلق تصريحا "مذهلا مفاده أن الشعب اليهودي له الحق في إقامة ’دولة وطنية‘ على الأقل فوق جزء من أرض أجداده".

وأوضح لندن أن هناك ظروفا عديدة تغيرت وعززت من هذا التقارب، ومن أبرزها زيادة التوتر في العلاقات بين الرياض وطهران والتي زادت من التكهنات بشأن تداخل المصالح بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، حيث تخشي إسرائيل والسعودية من أهداف طهران التوسعية عبر إنشاء ما يسمي بالهلال الشيعي الذي يمتد من طهران وحتى سواحل المتوسط ويضم سوريا ولبنان.

وقال لندن إن "القادة السعوديين يقومون عبر قنوات خلفية باستشارة القوات الإسرائيلية بشأن المسائل اللوجستية اللازمة لإحباط الأهداف الإيرانية في المنطقة".

وأشار إلى أنباء عن عزم إسرائيل بيع نظام "القبة الحديدية" الذي تنتجه إلى المملكة العربية السعودية، أو على الأقل نسخة من هذا النظام الدفاعي الإسرائيلي كي تتمكن الرياض من مواجهة الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على المملكة، والتي تُتهم إيران بتزويد الحوثيين بها.

كما أشار لندن إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على تدشين خط طيران مباشر للخطوط الجوية الهندية بين نيودلهي وتل أبيب يمر عبر الأجواء السعودية، والذي اعتبر نتنياهو أنه يخلق "فرصة هائلة" لمستقبل العلاقات بين البلدين.