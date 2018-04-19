ترمب يرد لأول مرة على ممثلة إباحية تدعي إقامة علاقة معه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر حسابه على "تويتر" إنه لا وجود لرجل أظهرت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز صورة مرسومة له.

وأظهرت دانيالز صورة لشخص تقول إنه هددها وأمرها بالكف عما تردده عن حدوث علاقة جنسية بينها وبين ترمب.

وردا على ذلك، قال مايكل أفيناتي محامي دانيالز إن موكلته ستضيف على الأرجح اتهاما بالتشهير إلى دعوى قضائية رفعتها على ترمب.

وتقول دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إن علاقة جنسية جمعتها بترمب عام 2006 بعد أن وضعت زوجته الحالية ابنهما بارون.

وتقاوم دانيالز اتفاقا لعدم الكشف عن الأمر رتبه مايكل كوهين، محامي ترمب، عام 2016 وحصلت بمقتضاه على 130 ألف دولار كي تلتزم الصمت.

ويسعى محامو ترمب للحصول على تعويض قدره 20 مليون دولار على الأقل من دانيالز بسبب انتهاك اتفاق عدم الكشف عن العلاقة.

وكشفت دانيالز ومحاميها أمس عن رسم لرجل قالت إنه هددها عام 2011 وعرضا مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى التعرف عليه.

وأعلن أفيناتي الأربعاء رفع المكافأة إلى 131 ألف دولار.

والتزم ترمب الصمت إلى حد كبير حيال القضية، رغم أنه أبلغ الصحفيين هذا الشهر بأنه لا يعلم شيئا عن تقديم أموال إلى دانيالز.

وفي أول إشارة له إلى دانيالز عبر تويتر قال ترمب الأربعاء "رسم بعد سنوات لرجل لا وجود له".

وقال أفيناتي في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) إنه سيضم على الأرجح اتهاما بالتشهير إلى الدعوى التي رفعتها دانيالز.