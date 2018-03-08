"العُمرة" في مصر.. لمن استطاع إليها سبيلا

ظلت المُسنة المصرية، سعاد علي، تنتظر اليوم الذي تجمع فيه 8 آلاف جنيه (450 دولارا) لتدفعها لإحدى شركات السياحة؛ لتتمكن من أداء العمرة.

الحاجة سعاد (60 عاما) كما تحب أن ينادو ها، أخذت المبلغ واتجهت إلى أقرب شركة سياحة لبيتها، غربي القاهرة، لتتفاجأ بأنها بحاجة إلى (225 دولارا) أخرى لتتمكن من أداء العمرة، بعد ارتفاع الأسعار.

وفرضت الحكومة المصرية 10 آلاف جنيه (570 دولارا)، لمن كرر العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، بخلاف 2000 ريال سعودي (533 دولارا) كرسوم لمن أدى العمرة خلال عام مضى ويرغب في أداء أخرى العام الجاري.

تضاف هذه الزيادات، إلى ارتفاع بنسبة 5% على أسعار فنادق الأربع والخمس نجوم، و2.5% على ما دون ذلك، إضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة قررتها سلطات المملكة منذ بداية العام الحالي.

وشرعت مصر خلال الأشهر الماضية في تنفيذ برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، وانعكس سلبا على أسعار كافة السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعات متتالية.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي) فإن نسبة الفقراء في مصر زادت من 25.2% في 2010-2011، إلى 27.8% في 2015.

زيادات كبيرة

باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرف السياحية سابقا، يقول إن المواطن هو من يدفع ثمن تكلفة أي ضرائب جديدة تفرض سواء من السعودية أو مصر، وتتحمل شركات السياحة جزءا من العبء كون أعداد المعتمرين تقل، بالتالي مداخيلها تقل.

ويضيف السيسي، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن أسعار العمرة لمن لم يؤدها مسبقا تبدأ من 12 ألف جنيه (680 دولارا) هذا العام، إذ زادت من 20 إلى 30% جراء رسوم وضرائب وكذلك أسعار تذاكر الطيران.

ويتابع: "لن يكون أمام المعتمر فرصا سهلة متاحة لأداء العمرة، خاصة بعد تطبيق الرسوم سواء المصرية أوالسعودية، وأعداد المعتمرين أصبحت تنخفض كل عام عن سابقه".

وبلغ عدد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة في 2016 نحو 1.3 مليون معتمر ، مقابل 600 ألف معتمر العام الماضي، فيما قلصتها وزارة السياحة المصرية لـ 500 ألف هذا العام.

وأشار إلى أنه توجد أكثر من 2000 شركة سياحة في مصر تعاقد منها 300 فقط هذا العام مع الجانب السعودي، تمهيدا لبدء العمل في موسم العمرة.

ويؤكد أن أصحاب شركات السياحة المصرية حاولوا وقف هذه الرسوم عبر دعاوى قضائية والشكوى للبرلمان لكن دون جدوى.

وبلغ حجم إنفاق المصريين على رحلات الحج والعمرة نحو مليارين و400 مليون دولار خلال العام المالي 2015/ 2016، بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية.

العمرة أصبحت مكلفة

فؤاد أحمد، محاسب على المعاش، يقول: "العمرة أصبحت لمن استطاع إليها سبيلا كالحج تماما، كنا نؤديها لرخص ثمنها، لكنها الآن أصبحت حلما ولكني سأؤديها هذا العام عن زوجتي المتوفاة".

ويضيف: "أنا أديت العمرة قبل عامين بحوالي 6 آلاف جنيه، وذهبت الأسبوع الماضي لإنهاء الأوراق للسفر مرة ثانية ووجدت تضاعفت نحو 4 أضعاف".

وأعلنت السعودية، عن انطلاق موسم العمرة لعام 1439 هـ في غرة شهر صفر، وتنتهي في 18 شوال المقبل (مطلع يوليو/تموز 2018).

رؤية اقتصادية

أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة (حكومية)، يقول إن الرسوم الإضافية على تكرار أداء العمرة، جاء بعد دراسة مع البنك المركزي ووزارة المالية وفق رؤية اقتصادية.

ويضيف شيحة، في تصريحات صحفية، أن الضوابط الجديدة التي وضعتها الدولة لأداء الشعائر المقدسة تهدف للحفاظ على حق المواطن وحق الدولة من الناحية الاقتصادية.

ويشير إلى أن "الدولة رأت أنها لا تستطيع أن تمنع المواطن المصري من أداء العمرة، ولكن يمكن تنظيم هذه الشعيرة".