أوضاع مأساوية للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة

تعاني المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013 أوضاعا مأساوية.

منظمة العفو الدولية قالت في تقرير لها لعام 2017 – 2018: "استمرت أزمة حقوق الإنسان في مصر بلا هوادة. فقد تعرض مئات الأشخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري على أيدي السلطات، وأُعدِمَ العشرات خارج نطاق القضاء بمنأى عن أي عقاب. وتصاعدت الحملة على المجتمع المدني مع تعرض العاملين في بعض المنظمات غير الحكومية لمزيد من الاستجواب، والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال. وكان من الأمور المعتادة تَعَرُّض منتقدي الحكومة، والمتظاهرين السلميين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان للقبض عليهم والاحتجاز التعسفيين اللذين تعقبهما محاكمات جائرة. واستمرت المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية، مع الحكم على العشرات بالإعدام. وظلت المرأة عرضة للعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع الاجتماعي، كما استمر تعرضها للتمييز في القانون والواقع الفعلي"

كان للمرأة المصرية نصيب كبير من هذه الانتهاكات، فبحسب التحالف الثوري لنساء مصر (معارض) فقد قتل نحو 100 فتاة وسيدة في الاعتداءات على المحتجين المعارضين للانقلاب العسكري، كما أن هناك 56 فتاة وسيدة مازالوا رهن الاعتقال في سجون الانقلاب، في حين تعرض ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة للاعتقال أو الاحتجاز على فترات مختلفة، خضع ما يقرب من 24 منهن لمحاكمات عسكرية، وحكم على البعض منهن بالإعدام، ومازالت عشرات الفتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية".

وبحسب التحالف فإن هناك تطورا نوعيا في عنف سلطات الانقلاب بحق المرأة المصرية، حيث تم اعتقال الكثير منهن من منازلهن، واتخاذ بعضهن كرهائن للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم.

ويأتي احتفال العالم بيوم المرأة هذا العام مع تزايد العنف تجاه المرأة والأسرة في سيناء، حيث عزلت السلطات سيناء عن بقية المجتمع المصري بحجة مكافحة الإرهاب، وأخذ يعمل فيها القتل والتدمير والعنف الممنهج؛ وهو عنف طال في أغلبه المرأة، والتي هدمت بيوتها وقتل أفراد أسرتها وأطفالها.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانا جاء فيه أن هناك "3 ملايين و300 ألفا من الأسر تعولها النساء في مصر بنسبة 14% من إجمالي عدد الأسر، كما أن نسبة الأمية بين الإناث بلغت 30.8%، مقارنة بـ 21.2% بين الذكور، وبلغ متوسط سن الزواج للإناث 24 عاما و 4 شهور، وبلغ عدد شهادات الطلاق 192079 عام 2016".

وبلغت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل 22.9% من إجمالي قوة العمل في الفئة العمرية من 15 – 64 عاما ، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 23.6% مقابل 8.9% للذكور في عام 2016.

ووفقا لبيانات التعليم فقد بلغت نسبة القيد الإجمالي للإناث في المرحلة الإعدادية 95.8% عام 2016-2017، بينما بلغت في المرحلة الثانوية 68.6%، وبلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 47.9% .

ووفقا لبيانات الخدمات الاجتماعية بلغت نسبة العاملات المشتركات في نقابات مهنية 36.7% ، وحصلت المرأة على 6 حقائب وزارية بنسبة 20% من عدد الوزراء في الحكومة.

وبلغت نسبة الإناث اللاتي يستخدمن الهاتف المحمول 60.1%، واللاتي يستخدمن الحاسب الآلي 26.4%، واللاتي يستخدمن الإنترنت 25.3%.