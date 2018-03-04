4.6 مليار جنيه اقتراض يومي محلي للحكومة المصرية

تتزايد معدلات اقتراض الحكومة المصرية محليا وخارجيا، دون أفق منظور لحل مشكلة الدين العام، الذي تضاعف مرتين منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب صيف عام 2013.

يأتي هذا التزايد في معدلات الاقتراض رغم تعهد الحكومة في بيانها المالي الذي تقدمت به للبرلمان للموافقة على موازنة العام المالي الحالي، بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة على تنامي معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام والتضخم، ووضعها فى مـسار نزولـي علـى المدى المتوسط.

واعتبرت الحكومة في بيانها خفض معدلات الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية، خاصة مع ارتفاعها من مـستوى 79 % من الناتج المحلى في عام 2011-2012، إلى 93.7% من النـاتج فـي عـام 2014-2015، وتخطيها حجم الناتج المحلي خلال العام المالى 2016-2017، إذ تسبب ذلك في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائـد الـدين العـام التـى أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي (أكبر باب على جانب المصروفات) بدلاً من الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

ويبلغ حجم الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية مبلـغ 380.986 مليار جنيه (تمثل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل نحو 292.520 مليار جنيه (تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية 2016-2017، بزيادة قدرها 88.466 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت 30.2%.

وتمثل اعتمادات الفوائد نـسبة 31.6% مـن إجمـالي المـصروفات فـي مشروع الموازنة العامة للدولـة البالـغة نحـو 1206 مليـارات جنيـه، كمـا تمثل نـسبة 25.6%، وتمثـل مـدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015-2016 .

يشتمل جدول إصدارات أذون وسندات الخزانة المصرية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي على إصدارات بقيمة 415 مليار جنيه، منها مبلغ 152.75 مليار جنيه خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، ومبلغ 132.5 مليار جنيه خلال فبراير/ شباط الماضي، إضافة إلى مبلغ 129.75 مليار جنيه خلال مارس/ آذار الجاري، وبهذا يبلغ متوسط الاقتراض اليومي للحكومة المصرية خلال هذه الفترة 4.6 مليار جنيه يوميا (نحو 277 مليون دولار).

كانت الحكومة قد أصدرت أذون وسندات خزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2017 بقيمة 371 مليار جنيه، وبقيمة 389.25 مليار جنيه خلال الربع الثاني أكتوبر/ تشرين أول إلى ديسمبر/ كانون أول 2017، وبهذا يبلغ حجم اقتراض الحكومة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مبلغ 1175.25 مليار جنيه، وهو ما يساوي قيمة الدين العام المحلي المصري كاملا عند قيام ثورة يناير 2011.

يُضاف إلى هذه الأعباء حجم الدين الخارجي الذي توقع "صندوق النقد الدولى"، أن يسجل نحو 86.9 مليار دولار العام المالي الحالي، تصل إلى 89.5 مليار دولار العام المالي 2021 – 2022، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمصر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في يوليو/ تموز 2013، وصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 43 مليار دولار حينها، فيما تقول مؤسسات مالية دولية إن الدين العام الخارجي لمصر قد تجاوز 100 مليار دولار حاليا، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.5 تريليون جنيه، عند وقوع الانقلاب.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.