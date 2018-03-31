بعد الانتخابات الرئاسية.. الحكومة المصرية تكشر عن أنيابها

في إشارات إلى ما ينتظر المصريين من أعباء معيشية، وبعد ساعات من انتهاء الانتخابات الرئاسية، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادات في الضرائب، مع خفض في الدعم، وزيادة أسعار تذاكر المترو.

فقد أحالت الحكومة الخميس الماضي إلى مجلس النواب كل من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/2019.

ويستهدف مشروع الموازنة المصرية الجديدة رفع الإيرادات الضريبية لمستوى قياسي، من خلال حصيلة متوقعة تبلغ 766 مليار جنيه (نحو 43.5 مليار دولار) مقابل 604 مليارات جنيه (نحو 36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية.

وتعتزم مصر إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

وتأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

من جانب آخر، جمدت الحكومة مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

كانت الحكومة المصرية قد وضعت تقديرات موازنة العام المالي الحالي بافتراض متوسط أسعار بترول خام "برنت" بقيمة 55 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعر البرميل في الأسواق العالمية الآن نحو 70 دولارا للبرميل، ومع اعتبار الزيادة في أسعار السلع التموينية، والذي يتطلب زيادة مبالغ الدعم المخصصة لها، يتوقع أن يبلغ الخفض في قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية نسبة 50%، وهو ما يعني رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب كبيرة خلال العام المالي القادم، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وزيادة معاناة المواطنين.

وبالأمس أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، موعد تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن سعر تذاكر المترو سيكون طبقًا لعدد المحطات وذلك بعد الانتهاء من تركيب 850 بوابة إليكترونية بالخطين الأول والثاني.

وأكد عرفات، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تطبيق الأسعار بعد انتهاء العام الدراسي الحالي، إذ طلب من المهندس على فضالي، رئيس شركة المترو، مخاطبة كافة الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة لعمل اشتراكات لموظفيها، للاستفادة من التخفيضات التي تقدمها الشركة قبل تطبيق قرار رفع سعر التذكرة.

وتنفذ الحكومة المصرية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما تسميه برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف السيطرة على عجز الموازنة من خلال ترشيد دعم الطاقة وإبطاء نمو رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحصيلة الضريبية.

ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل عدة مرات بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى صعود معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 34% العام الماضي، قبل أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات الحكومي عن تراجعه إلى 14.3% في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 17% في يناير/كانون الثاني.