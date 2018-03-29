لماذا يبيع نظام السيسي الشركات الحكومية الناجحة؟

خلال 18عاما من الخصخصة في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بيعت شركات من القطاع العام قدرت أصولها بمبلغ 500 مليار جنيه، بأقل من 10% من قيمتها الحقيقية.

وبلغت حينها حصيلة البيع 48 مليار جنيه، استخدم 30 مليار جنيه منها لإعادة هيكلة شركات أخرى تمهيدا لبيعها، ولم يدخل الموازنة العامة للدولة منها سوى 18 مليار جنيه، تم توجيهها لسداد عجز الموازنة.

التجربة بحذافيرها تعاد هذه الأيام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع فارق أن الحكومة في عهد مبارك كانت تبيع الشركات الخاسرة، لكن الحكومة في عهد السيسي تبيع الشركات الناجحة.

ففي الثامن عشر من شهر مارس آذار الجاري أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج طروحات الشركات الحكومية التي تعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة، وتستهدف طرح حصص بين 15 و30% من 23 شركة مملوكة أو تساهم فيها الحكومة، ووفقاً لوزارة المالية فإن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة تصل إلى 80 مليار جنيه، بينما تصل القيمة السوقية للشركات إلى 430 مليار جنيه.

وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ستستغل حصيلة طرح 4 % من شركة "الشرقية للدخان"، إحدى الشركات التي يتضمنها الطرح الحكومي، في تطوير شركات "النقل والهندسة" و "راكتا" و "سيجوارت".

وقدرت الحصيلة المتوقعة من طرح حصة "الشرقية للدخان" في البورصة، بنحو مليار ين و500 مليون جنيه، وقفزت أرباح الشركة بنسبة 161% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت أرباحها مليارين و300 مليون جنيه، مقابل 890 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وتحتكر الشركة صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها.

وقالت عزة أبو الفرج، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، في تصريحات صحفية إن الشركة القابضة تعتزم إنشاء مصنع جديد لإنتاج الإطارات على الأرض المملوكة لشركة النقل والهندسة في كفر الدوار بالبحيرة.

وأضافت أن الشركة القابضة تسعى للاتفاق مع أحد المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع تحويل شركة "سيجورات" إلى شركتين منفصلتين.

وتستهدف الشركة القابضة رفع رأسمال الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" واستغلال حصيلة الزيادة في تطوير خطوط الإنتاج، على أمل أن تسهم خطة التطوير في تحقيق عوائد تصل إلى 20 مليون جنيه في العام الأول، تزيد تدريجيا في سنوات لاحقة.

ويتحفظ خبراء على اختيارات الحكومة للشركات المطروحة للبيع، ذلك أن أغلبها شركات ناجحة، وتعمل بكفاءة عالية، ويعمل بها الآلاف من ذوي الخبرة، كما أن هذه الشركات تحقق أرباحاً ضخمة بالمعايير الاقتصادية، كما أعلنت الحكومة أن الحصيلة المتوقعة من برنامج الطرح الأولي تبلغ 80 مليار جنيه ستوجه لسداد عجز الموازنة، وهو توجه قصير النظر من الحكومة، حيث يجب توجيه الحصيلة نحو استثمارات أفضل تدر عائداً أعلى وتحسن كفاءة وترفع إنتاجية الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني قرار رئيس الوزراء رقم 2336 لسنة 2017 بالموافقة على بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.

واشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية بيع شركات القطاع العام أو بعض أسهمها، كأحد شروط الصندوق للموافقة على منح القاهرة القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، ضمن مجموعة من الشروط الأخرى مثل رفع الدعم عن المنتجات البترولية بهدف تقليص عجز الموازنة.