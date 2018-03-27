رويترز: مصريون في سيناء يقفون في طابور الخبز.. لا الانتخابات

قالت وكالة رويترز إنه في وقت علت فيه أصوات بعض الناخبين في مناطق بمصر بالغناء تأييدا للسيسي، اصطف سكان في منطقة شمال سيناء المضطربة لغرض آخر.. الحصول على الخبز الذي يوزع عليهم.

ونقلت الوكالة عن سكان إن حملة الجيش في شمال سيناء فرضت قيودا على الوصول إلى المنطقة حيث تنفذ القوات غارات جوية وتنشر دوريات وتفرض حظرا على التجول مما أوجد طوقا مشددا أدى إلى نقص في الغذاء وغيره من الإمدادات.

كما نقلت عن مسؤولين محليين وسكان إن الإقبال كان ضعيفا جدا في مناطق من شمال سيناء في اليوم الأول من أيام التصويت الثلاثة نظرا لخشية الناس من الخروج من منازلهم بسبب العمليات الأمنية.

وقال سليم أحمد، وهو معلم في مدينة الشيخ زويد لرويترز عبر الهاتف "أنا نزلت علشان أقف فى طابور العيش. ولما آخذ عيش أبقى أروح أدلي بصوتي". ويوزع الجيش الخبز على السكان في المنطقة.

وأضاف "الناس هنا واقفة على طوابير السلع –اللي مش موجودة- مش طوابير الانتخابات".

وقال المستشار أحمد رؤوف المشرف على لجنة انتخاب في منطقة أخرى في الشيخ زويد قريبة من الحدود مع قطاع غزة إن شخصا واحدا فقط أدلى بصوته في اللجنة التي يشرف عليها حتى منتصف نهار اليوم الأول، وقال "حتى منتصف اليوم حضر مواطن واحد فقط هو من أدلى بصوته من بين ستة آلاف مواطن لهم الحق في التصويت".

وأضاف "الناس خايفة تنزل هنا بسبب العمليات العسكرية وتهديدات المسلحين باستهداف اللجان".

وقال أحد القضاة المشرفين على الانتخابات في المنطقة أمس الاثنين إن توتر الوضع الأمني منع الكثيرين من الخروج من بيوتهم، وأضاف "الأمن يفتش الناخبين ذاتيا، وهناك حواجز أمنية أمام اللجان".

ويقول سكان إن الأساليب التي ينتهجها الجيش، والتي يرى بعض المحللين أنها تعتمد على استخدام واسع النطاق للقوة ولا تصلح لدحر مسلحين يشنون ما يشبه حرب عصابات، تجعل من الصعب على المدنيين التحرك من مكان إلى آخر وتسببت في تقليص الإمدادات.

وقال يوسف علي، وهو من سكان العريش، في الأسبوع الماضي "إحنا بنقف في طوابير لأكثر من خمس ساعات ننتظر وصول سيارة فيها أغذية، ومرة نحصل على مواد غذائية ومرة لا.. ويوم العربية تيجي ويوم لا".

وأضاف "ياريت يسمحوا لينا نمشى من المدينة ونروح أى محافظة تانية، لكنهم يمنعون الدخول والخروج".

ويقول الجيش إنه تم فرض حظر للتجوال في المناطق التي تتركز فيها العمليات العسكرية وإن قوات الأمن تقوم بدوريات على طول قناة السويس، ويقول الجيش إنه يوزع كميات وفيرة من الطعام ويقدم تعويضات للأسر عن الأضرار المادية التي تلحق بمنازلها خلال الاشتباكات.

ومن المنتظر أن تسفر الانتخابات، التي تستمر حتى يوم الأربعاء، عن فوز السيسي بولاية ثانية حيث يواجه منافسا لا يكاد يكون معروفا بعد انسحاب المرشحين المعارضين الذين يمكن أن يشكلوا تحديا حقيقيا تحت ضغوط.

وينصب التركيز بشكل أساسي في هذه الانتخابات على حجم الإقبال على التصويت، ويأمل مؤيدو السيسي أن يتمكن في تحقيق الاستقرار وتحسين الاقتصاد الذي يعاني صعوبات شديدة.