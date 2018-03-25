ارتفاع غير مسبوق بفوائد الدين الخارجي المصري في الربع الأول

يشهد الدين العام المصر ي ارتفاعات غير مسبوقة، وصلت به لمستويات تاريخية، فلأول مرة تصل فوائد الدين العام في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي القادم 540 مليار جنيه

وتمثل هذه الفوائد 55% من الإيرادات العامة للدولة، إذ تستهدف الموازنة الجديدة، التي وافقت الحكومة الخميس الماضي على مشروعها تمهيداً لإحالتها للبرلمان، تحقيق 980 مليار جنيه موارد، منها نحو 800 مليار جنيه ضرائب (الدولار يعادل 17.6 جنيه مصري).

وقال مسؤول حكومي إن الدين العام سجل 4.3 تريليونات جنيه. ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، إضافة إلى أن قِصر أجل الديون وارتفاع أسعار الفائدة دفعا الفوائد لتسجل هذا الرقم التاريخي.

بدوره، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لامتصاص تلك الزيادة الضخمة والتي تزيد عن 120 مليار جنيه عن تقديرات العام المالي الحالي، والمتوقع أن تسجل فيه خدمة الدين 415 مليار جنيه.

وقد وصل معدل الاقتراض الحكومي محليا 4.6 مليار جنيه يوميا، خلال أشهر يناير، وفبراير، ومارس. ويبلغ نصيب كل مواطن منها 46 جنيها يوميا، ويكون نصيب أسرة مكونة من 5 أفراد في هذا الدين الجديد 6900 جنيه شهريا، وذلك بخلاف نصيبهم من الدين الخارجي، ونصيبهم من الدين المتراكم الذي وصل إلى نصف مليون جنيه لكل أسرة.

وبلغ إجمالي الدين العام الخارجي بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2017-2018(يوليو/تموز- سبتمبر أيلول) مبلغ 80.832 مليار دولار أمريكي، بينما حددته مؤسسة فيتش بتقريرها عن مصر بنحو مائة مليار دولار بنهاية العام الماضي ديسمبر 2017.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي 2016-2017 مبلغ 7.32 مليار دولار، منها أقساط بقيمة 6.104 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الفوائد 1.216 مليار دولار.

ونتيجة للزيادة الكبيرة في الاقتراض الخارجي، فقد ارتفعت قيمة الفوائد المسددة عن الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 642.5 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 242.1 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 165%، وتعتزم مصر اقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى 2021.

وقد بلغ حجم الفوائد بالموازنة العامة للدولة عام 2016 مبلغ 242 مليار جنيه، ثم قفز في عام 2017 إلى 318 مليار، وسيصل هذا العام إلى 420 مليار جنيه

وقد أدى ذلك إلى زيادة عجز الموازنة ليصل إلى 430 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وسط توقعات بزيادته على خلفية ارتفاع أسعار البترول واستقرار أسعار الصرف عند معدلات أعلى من توقعات الحكومة.

وقد قللت المبالغ المدفوعة لخدمة الدين من قدرة الحكومة على توفير الاعتمادات اللازمة للخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإسكان ونقل ومواصلات، ما زاد من معاناة المواطن المصري، فضلا عن تخفيض الدعم تمهيدا لإلغائه مع مطلع العام المالي 2019-2020.

ويرى خبراء أن اختلال أولويات الإنفاق لدى النظام المصري يمثل إهدارا للموارد، وأكدت ذلك صحيفة وول ستريت جورنال إذ قالت في تقرير سابق لها، إن الرئيس المصري عبد الفتاحالسيسي يستخدم مشروعات البنية التحتية العملاقة لغرس شعور بتحقيق إنجازات قومية وكدلالة على القوة الاقتصادية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن "هذا المال لا علاقة له بالاستثمار.. إنه المال السياسي… العواقب على المدى الطويل ستكون سلبية للغاية للاقتصاد، إنه إهدار للموارد في وقت تعاني فيه البلاد من الاحتياج الشديد". واعتبرت أن "المشروعات الكبرى التي ينفذها السيسي تقترب من نمط فرعوني اتبعه قادة مصر ويتمثل في تشييد صروح طموحة خلال فترة وجودهم بسدة الحكم"

ولم تعلن الحكومة المصرية عن حجم الدين العام الداخلي منذ مارس/ آذار من العام الماضي، فبحسب العدد الأخير من النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري العدد 250 عن شهر يناير/ كانون ثاني 2018، وكذلك العدد الأخير من التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية عن شهر ديسمبر/ كانون أول 2017، لم تذكر أي معلومات عن حجم الدين العام الداخلي منذ شهر مارس/ آذار 2017، أي منذ عام تقريبا.