ترحيب إسرائيلي وتخوف فلسطيني من تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي

رحب وزراء إسرائيليون (الجمعة) بتعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جون بولتون المحافظ المتشدد مستشاراً للأمن القومي، واصفين إياه بأنه "صديق مؤيد لإسرائيل".

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية، وهي من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد، في بيان: "يواصل الرئيس الأمريكي ترمب تعيين أصدقاء حقيقيين لإسرائيل في مناصب عليا، جون بولتون أحد البارزين منهم، ويتمتع بخبرة واسعة ولديه تفكير أصيل استثنائي".

وأضافت "هذا تعيين ممتاز. لقد اتضح أن إدارة ترمب هي الأكثر ودية لإسرائيل على الإطلاق".

أمّا وزير التعليم نفتالي بينيت فوصف على حسابه على تويتر هذا التعيين بأنه "عظيم ".

وقال بينيت وهو رئيس حزب اليهودي: "إن بولتون خبير أمني استثنائي ودبلوماسي متمرس وصديق قوي لإسرائيل".

وصرّح وزير البيئة زئيف الكين، من حزب الليكود الحاكم لإحدى محطات التلفزة الإسرائيلية "هو بلا شك صديق مقرب لإسرائيل منذ سنوات عديدة، بما فيها سنوات عمله في منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليس لدي أي شك في أننا سنكون مرتاحين للعمل معه".

ويمثل جون بولتون المخضرم في إدارة الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش وأحد قادة "الصقور" في صفوف الجمهوريين، جزءاً من أولئك الذين يدعون إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في 2015 من أجل الحؤول دون حيازتها السلاح النووي، وهو موقف يتناسب مع وعود ترمب الانتخابية الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق في حال عدم تعديله لجهة تشديده، ومع المواقف الاسرائيلية.

ويؤيد بولتون كذلك الحروب الاستباقية‘ إذ كان أحد مهندسي غزو العراق في 2003. وهو موقف يتخذ أبعاداً مدوية مع اقتراب القمة التاريخية المرتقبة بين دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ومن ناحية أخرى توقعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن يؤدي تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأميريكي إلى تشدد متزايد الموقف الأمريكي والإسرائيلي وخلق "واقع مدمر" على الفلسطينيين والمنطقة.

وقالت عشراوي: "هذا الرجل لديه تاريخ طويل في معاداة فلسطين، منذ أن كان في الأمم المتحدة، حيث كان يدافع عن الحصانة الإسرائيلية".

وأضافت عشرواي "بتعيينه باتت الأمور الآن واضحة واكتملت الدائرة، بأن الإدارة الأمريكية انضمت إلى الصهاينة المتطرفين وإلى المسيحيين الأصوليين والبيض العنصريين".

وأوضحت أن هذا التعيين يعطي بعداً جديداً للتطرف الأمريكي في السياسات الخارجية والتي تؤدي إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية وإخضاعها لصالح إسرائيل".

وأشارت عشراوي إلى أن هذا كله سيؤدي إلى واقع مدمر على فلسطين وعلى المنطقة، وحتى العرب الذين يعتقدون أنهم يقيمون علاقات مع الولايات المتحدة، هم لا يدركون أن هذه العلاقة هي علاقة استخدامية فقط من قبل الإدارة الأمريكية، وتنتهي بسحب أموال هذه الدول لصالح برامج الإدارة الأمريكية".

وعين الرئيس دونالد ترمب جون بولتون المعروف بانه من "صقور" الحزب الجمهوري وأحد المحافظين المتشددين في الملفات الدولية مستشارا للأمن القومي الأمريكي خلفا للجنرال هربرت ريموند ماكماستر.

وبولتون معروف بتصريحاته المعادية لحل الدولتين، الذي اعتبره "ميتا"، في حين تعده أغلب دول الأسرة الدولية أساسا لتحقيق السلام وإنهاء احتلال الاراضي الفلسطينية، ويعرف عنه تأييده لضم الضفة الغربية إلى الأردن وقطاع غزة إلى مصر.