أموال المعاشات في مصر.. من يحميها؟

بلغ إجمالي أموال التأمينات في مصر نحو 755 مليار جنيه (42.8 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، إلا أن الحكومة قد استولت على جزء كبير منها مقابل إصدار صكوك وسندات.

كما أدى سوء استثمار وإدارة المتبقي منها إلى ارتفاع عجز صناديق التأمينات الحكومية، ما يهدّد بإفلاسها.

ففي عهد وزير المالية الأسبق بطرس غالي قررت الحكومة الاستيلاء على أموال التأمينات، لاستخدامها في سد عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل إصدار صكوك لصالح صناديق التأمينات وبفائدة سنوية تتراوح بين 8 و9 %، ومنذ ذلك الحين تحولت أموال التأمينات إلى صكوك وسندات وديون على الخزانة العامة للدولة، ومجرد حزمة أوراق داخلها.

وبحسب عمرو حسن رئيس صندوق التأمينات للقطاع الحكومي، فإنَّ إجمالي صكوك صناديق التأمينات لدى الدولة بلغت نحو 339 مليار جنيه (19.2 مليار دولار) بعائد 11%، من المقرر جدولة 72 ملياراً على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهي في 2028، وأن هيئة التأمينات تستثمر 20 مليار جنيه في ودائع بنكية، و102 مليار في أذون وسندات الخزانة.

كان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بمعدل 7% على ثلاث دفعات بعد تعويم الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، لتصل إلى مستوى 20%، وقامت الحكومة بزيادة العائد على صكوك قناة السويس من 12% إلى 15%، بينما لم تقم بمثل هذا الإجراء فيما يخص أموال التأمينات والمعاشات.

وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي منتصف فبراير/شباط الماضي قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1 % ليصبح 17.75 % و18.75 %.

وبالرغم من ذلك فقد أرسلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس طلباً إلى بنك الاستثمار القومي لرفع سعر الفائدة على أموال صناديق التأمينات الاجتماعية لتصل إلى 15% مع بداية العام المالي المقبل. 2018-2019

وكان مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي قد وافق على تحريك سعر الفائدة على إيداعات وأرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى البنك بنسبة 11% سنوياً، اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفقاً لمنشور بالجريدة الرسمية ديسمبر/كانون أول الماضي وافق مجلس إدارة البنك على استمرار حساب سعر الفائدة على إيداعات أموال صندوق التأمينات الاجتماعية لدى البنك بنسبة 11% سنوياً لمدة شهرين اعتباراً من أول يناير/كانون ثاني الماضي وحتى فبراير/ شباط 2018 على أن يُعاد النظر في سعر الفائدة اعتباراً من مارس/آذار الجاري.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى قد قالت أمام البرلمان في يوليو/ تموز 2016، إن من ضمن أموال التأمينات والمعاشات مبلغ 55 مليارا وديعة لدى بنك الاستثمار القومي.

وتنص المادة 17 من الدستور المصري على "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

وبحسب خبراء فإن العائد على أموال التأمينات والمعاشات وفقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي يتجاوز 130 مليار جنيه، تنوي الحكومة إصدار صكوك بمبلغ 29.1 مليار جنيه منها فقط، حسبما ورد في البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

ويعاني أصحاب المعاشات من تدني قيمتها، ويطالبون بإعادة أموالهم التي استولت عليها وزارة المالية، ويخرجون في مظاهرات بين الحين والحين للمطالبة بزيادة المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وبدلا من استجابة الحكومة لهذه المطالب، أعلنت الحكومة عن قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يرى أصحاب المعاشات أنه ينتقص كثيرا من المزايا التأمينية الممنوحة لهم في القانون الحالي، ويزيد من أعبائهم المالية عبر زيادة قيمة الاشتراكات.