الاقتصاد المصري في "الكتاب الأسود للانقلاب العسكري" (4)

ارتكب قائد الانقلاب العسكري، وكذلك الحكومات التي تولت المسؤولية، مجموعة من الأخطاء الاقتصادية، تُحمــل الشعــــب المصـــــري تكاليــــف عــــــاليـــــة اقتصاديا واجتماعيا، منها:

إهدار المساعدات الخليجية:

حصل الانقلاب العسكري على نحو40 – 60 مليار دولار على مدار الفترة من يوليو/تموز2013 – نهاية عام 2015م، وللأسف لم تتسم هذه المساعدات بالشفافية من قبل الحكومات المصرية ولا الخليجية، فلم تعلن الحكومة المصرية عن حجم هذه المساعدات، ولا عن كيفية التصرف فيه،ا وكان الاقتصاد المصري بحاجة لهذه الأموال لتوجيهها للقطاعات الإنتاجية وبخاصة في مجالات الصناعة والزراعة، من أجل زيادة السلع والخدمات وتحسين أداء الناتج المحلي الإجمالي، لخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الخارج في الحصول على الغذاء أو المنتجات الصناعية الأخرى، ولكن للأسف لم يتم ذلك، ولا تزال جهات الصرف لهذه المساعدات مجهولة، باستثناء بعض الأموال التي تم بها تمويل عجز الموازنة في العام المالي 2014/2015م.

زيادة الإنفاق العسكري:

من خلال شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من دول أوربية مثل ألمانيا وفرنسا وكذلك روسيا، في حين أن الاقتصاد المصري بحاجة لتوجيه المزيد من النفقات لمشروعات التنمية، وليس لزيادة التسليح، وحتى في ظل ممارسة الانقلاب العسكري بالتوجه لشراء الأسلحة، فإنه فشل بشكل كبير في مواجهة جماعات العنف في سيناء، مما أثر على السياحة بشكل خاص، وعلى مناخ الاستثمار بشكل عام، حيث تصنف مصر على أنها غير مستقرة سياسيًا وأمنيًا، ولعل الخطوة التي اتخذت مؤخرًا من قبل البنوك الصينية خير دليل، حيث صنفت الصين المتعاملين مع بنوكها من مصر، باعتبارهم متعاملين من دولة غير مستقرة، مثلهم مثل المتعاملين من سوريا والعراق.

إهدار الموارد المحلية:

في أغسطس/آب 2014 وجه قائد الانقلاب العسكري القوات المسلحة لتنفيذ توسعة بقناة السويس، بتكلفة تصل لنحو 8 مليارات دولار، تم جمعها من الداخل، عبر سندات سميت سندات قناة السويس، تم بموجبها جمع 64 مليار جنيه مصري، وذلك بدون وجود دراسة جدوى، أو مراعاة ظروف التجارة الدولية التي تعاني من حالة ركود، أو زيادة بمعدلات شديدة البطء، وتوضح البيانات أنه منذ الانتهاء من هذه التوسعة بقناة السويس، أو منذ الإعلان عن بدء تنفيذها، تتراجع إيرادات القناة سنويًا بنحو من 200- 300 مليون دولار.

توغل الجيش في الاقتصاد المدني:

منذ وقوع الانقلاب العسكري، تم إعطاء الجيش العديد من الصلاحيات، عبر التشريعات الاقتصادية، بما فيها الحق في عقد شراكات مع جهات أجنبية، وحصول الجيش على العديد من المشروعات العامة، عبر آلية الإسناد المباشر، وهو ما أحدث حالة من عدم التكافؤ أمام القطاع الخاص المصري، بل ويسعى الجيش الآن عبر مؤسساته الاقتصادية (جهاز الخدمات العامة، وجهاز الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية) للسيطرة على بعض مؤسسات القطاع الخاص من سلسلة المتاجر الكبرى، وكذلك إنشاء شركة للاتصالات.

الدخول في مشروعات عامة لا تتطلبها المرحلة:

لم يكن مشروع توسعة قناة السويس هو المشروع الوحيد، الذي خالف قواعد التمويل والتنمية الاقتصادية، بل توسعت حكومات الانقلاب في مشروعات أخرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وكذلك مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وكل هذه المشروعات تحتاج إلى ملاءة مالية تتسم بالفائض، وليس العجز كما هو الحال في مصر، فضلاً عن أن مصر تعتمد في تمويل جزء كبير من هذه المشروعات عبر الاقتراض من الجهاز المصرفي المصري، أو عبر المديونية الخارجية.

انحسار الحماية الاجتماعية:

في ضوء هذه الإجراءات الاقتصادية المفاجأة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أو ما اتخذ قبله من إجراءات، لم تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لحماية الفقراء والمتضررين من هذه السياسات، فزادت رقعة الفقر، وكذلك زاد عدد العاطلين.

ويشهد المجتمع المصري العديد من الظواهر الاجتماعية شديدة السلبية، مثل الهجرة غير الشرعية، والتي لم تتوقف على المهاجرين من الشباب أو الكبار، ولكنها طالت الأطفال، حيث أشارت وزيرة الهجرة المصرية خلال عام2016م إلى وصول مركب للهجرة غير الشرعية إلى شواطئ إيطاليا تحمل على متنها560 طفلا دون سن الـ 18عامًا، بل يوجد على متنها أطفال في عمر الـ 11عامًا.