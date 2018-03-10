الاقتصاد المصري في "الكتاب الأسود للانقلاب العسكري" (1)

أصدر البرلمان المصري بالخارج "الكتاب الأسود"، يوثق لسياسات وقرارات النظام الانقلابي في مصر في مختلف المجالات.

وتحت عنوان " السياسات المدمرة للاقتصاد المصري"، تحدث الكتاب عن فشل النظام الانقلابي في إدارة الملف الاقتصادي، فمن المفترض أن تكون هناك جهة واحدة هي الحكومة تقوم على أمر صناعة السياسة الاقتصادية في مصر بمكوناتها المختلفة (النقدية، والمالية، والتجارية، والاستثمار، والتوظيف)، ولا يقتصر دور الحكومة على صناعة السياسة الاقتصادية، بل يمتد إلى تنفيذها بشكل جيد، وأن تنسق بين مكوناتها بما لا يؤدي إلى حدوث تضارب فيما بينها، أوتعارض أهدافها مع مشروعات التنمية المنشودة.

ولكن على مدار فترة ما بعد الانقلاب العسكري في مطلع يوليو/تموز 2013م، لوحظ أن السياسات الاقتصادية تصنع بمعزل عن بعضها البعض؛ ما أدى إلى دفع أثمانا باهظة على حساب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وحالة الجزر المنعزلة في صناعة السياسات الاقتصادية بمصر هي نتيجة طبيعية لغياب المشاركة في صناعة واتخاذ القرار من قبل شركاء التنمية، وبخاصة من قبل مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، ولعل ما تم في إطار سعر الصرف، أو سعر الفائدة، أو القرارات الخاصة بترشيد الاستيراد، هو الآخر دليل على سياسة الجزر المنعزلة، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي أواخر عام 2016م، خالف كل قواعد المجتمع الديمقراطي، حيث تم التوقيع عليه من قبل الحكومة، والدخول في تنفيذه قبل عرضه على البرلمان على الرغم من آثاره الاقتصادية والاجتماعية شديدة السلبية، والتي تبلورت في ارتفاع معدل البطالة إلى ما يزيدعلى 13%، وإن كانت التقديرات الحقيقية تذهب إلى بلوغ معدل البطالة لأكثرمن 20% من قوة العمل بمصر، كما قفز معدل الفقر بمصر لنحو 30% من الشعب المصري، وتجاوز معدل التضخم حاجز 32% على أساس سنوي، وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتكريسًا لسياسة الجزرالمنعزلة في صناعة السياسة الاقتصادية، يواصل الدين العام ارتفاعه بمعدلات غير مسبوقة، ولا يُعرف للحكومة برنامجا للتعامل مع قضية الدين العام، وفق التزام زمني، فكل ما تقوم به الحكومة بعد الانقلاب العسكري، هو استهلاك الديون القديمة عبر الحصول على ديون جديدة، سواءعلى صعيد الديون المحلية أوالخارجية.

وثمة ملاحظة مهمة من خلال متابعة مزادات البنك المركزي لأذون الخزانة الحكومية، حيث ارتفع سقف الاقتراض إلى نحو 4.6 مليار جنيه يوميا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني الماضي حتى مارس/ آذار الجاري بعد أن كان في حدود مليار جنيه، قبل قرار تعويم الجنيه في 3 من نوفمبر/تشرين ثاني 2016م.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ الدين المحلي في نهاية يونيو/حزيران 2017م نحو 3.16 تريليونات جنيه، بعد أن كان في يوليو/تموز 2013م نحو 1.52 تريليون جنيه، كما بلغ الدين الخارجي في يونيو/حزيران 2017م نحو 79 مليار دولار بعد أن كان 43.2 مليار دولار.

وينتظر أن تكون الفوائد على الدين العام بموازنة 2017/2018م نحو 400 مليار جنيه، وهوالمبلغ الذي يعادل نسبة 33% من حجم الإنفاق العام بالموازنة، ومع نهاية يونيو/حزيران 2018م، ينتظر أن تشهد قيمة الدين العام بمكونيه المحلي والخارجي قفزات أكبر مما هي عليه الآن؛ إذ تستمر الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي عبر الجهاز المصرفي، وكذلك عبر المؤسسات الدولية، وطرح السندات في السوق الدولية، حيث أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أنه بصدد الترتيب لاقتراض مبلغ 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار خلال العام الحالي 2018م.