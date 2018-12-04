هل تطيح قضايا الفساد بنتنياهو أم ينجح في البقاء؟ تحليل

وجهت الشرطة الإسرائيلية أقوى ضربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الأحد) بعد عامين من التحقيقات، وأوصت بتوجيه اتهامات له ولزوجته في قضية فساد ثالثة.

ما القصة؟

أوصت الشرطة الإسرائيلية في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول باتهام رئيس الوزراء البالغ من العمر 69 عاما بالرشوة والاحتيال.

وهذه المرة الثالثة التي توصي فيها الشرطة بتوجيه الاتهامات لنتنياهو الذي يرأس الوزراء لفترة ولاية رابعة.

نتنياهو وزوجته سارة ـ رويترز

ما أهمية الخبر؟

بحسب موقع أكسيوس الأمريكي فهذه الدعوى هي الأكثر جدية التي يواجهها نتنياهو الذي يسيطر على السياسة الإسرائيلية لعقد من الزمان، ويحارب الآن من أجل البقاء على الساحة السياسية.

ما هي الاتهامات؟

القضية 4000: تقول الشرطة إنها توصلت إلى ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال لنتنياهو وزوجته سارة.

الشرطة تقول إن نتنياهو منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" والتي يملكها شاؤول ايلوفيتش، معاملة تفضيلية مقابل تغطية صحفية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع والا الإخباري الذي تملكه الشركة.

القضية 1000: في فبراير/شباط قالت الشرطة إن لديها ما يكفي من الأدلة لاتهام نتنياهو "بارتكاب جرائم رشوة واحتيال وخيانة للثقة".

القضية 2000: يشتبه بأن نتنياهو تفاوض على اتفاق مع مالك يديعوت أحرونوت، الصحيفة الأكثر مبيعا في إسرائيل، للحصول على تغطية صحفية أفضل.

تتهم الشرطة نتنياهو وزوجته سارة بالرشوة والاحتيال

ساعتان تدقان:

متى يتخذ المدعى العام قراره باتهام نتنياهو؟ سيكون من المستحيل إغلاق جميع القضايا الثلاث. متى يدعو نتنياهو لانتخابات مبكرة؟ يريد نتنياهو الاستمرار في معركته القانونية، على أن يفعل ذلك من مكتب رئيس الوزراء بعد تعزيز مكانته بفوز آخر في الانتخابات.

أوجه الشبه بين معركة نتنياهو من أجل البقاء مع معركة دونالد ترمب مع المحقق الخاص روبرت مولر:

بالنسبة لترمب هناك المحقق الخاص روبرت مولر، في حين أن عدو نتنياهو خلال العامين الماضيين كان قائد الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ.

الشيخ هو نائب مدير سابق لجهاز الأمن في الشاباك واختاره نتنياهو ليشغل أعلى منصب في الشرطة، معتقدا أن الشيخ ستكونالسيطرة عليه سهلة ، لكنه تابع الدعاوى ضد نتنياهو بشدة.

مثل ترمب، اتهم نتنياهو الشرطة والإعلام بشن حملة غير مبررة ضده، فقد هاجم الصحافة والتسريبات بشدة، وكتب على تويتر لجمع مؤيديه "لن يكون هناك شيء، لأنه لا يوجد شيء" في لغة مشابهة لكلام ترمب.

مثل ترمب يعتمد نتنياهو على المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، الوزير السابق في حكومة نتنياهو، والذي عينه كمدع عام في 2016.

يرى منتقدو ماندلبليت أنه متساهل مع نتنياهو، ويتعمد البطء في التعامل مع قضايا الفساد.

معركة نتنياهو من أجل البقاء على رأس السلطة في إسرائيل تشبه معركة ترمب مع المحقق مولر

هل سيمثل نتنياهو للمحاكمة؟

ربما، لكن هذا ليس مؤكدا حتى الآن، وليس بوسع الشرطة سوى تقديم توصيات.

الكرة الآن في ملعب المدعي العام الإسرائيلي لاتخاذ قرار توجيه الاتهامات رسميا لنتنياهو في القضايا الثلاث.

هل سيضطر نتنياهو للاستقالة؟

لا يوجد قانون يلزم نتنياهو بالاستقالة. وألمح نتنياهو كثيرا إلى أنه يعتزم البقاء في المنصب أثناء خوض أي معركة قضائية.

ما هي الاحتمالات السياسية أمام نتنياهو؟

من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لكن من الممكن الدعوة لانتخابات مبكرة.

لا يوجد قانون يلزم نتنياهو بالاستقالة ـ رويترز

ماذا بعد؟