انشقاق داخل حكومة نتنياهو قبل الانتخابات

أعلن وزيران في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية، انسحابهما من حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف وتشكيل حزب جديد.

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