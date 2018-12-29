انشقاق داخل حكومة نتنياهو قبل الانتخابات

أعلن وزيران في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية، انسحابهما من حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف وتشكيل حزب جديد.
التفاصيل:
- وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزيرة العدل آييلت شاكيد أعلنا تأسيسَ حزب جديد أطلقا عليه اسم "هيمين هحداش" أو "اليمين الجديد".
- الوزيران أشارا إلى أن الحزب سيجمع المتدينين والعلمانيين، ويدعو لعدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أبدا.
- بينيت قال إن الحزب الجديد سينتهج سياسات أمنية صارمة مثل حزب البيت اليهودي بما في ذلك معارضة إقامة دولة فلسطينية.
- بينيت وشاكيد أوضحا أنهما سيرأسان هذا الحزب وأن عدد العلمانيين والمتدينين فيه سيكون متساويا.
- بينيت كان رئيس لحزب "البيت اليهودي"، بينما كانت شاكيد نائبا له.
- يأتي الإعلان قبل أشهر من الانتخابات المبكرة المقررة في أبريل/ نيسان القادم.
- لم يتضح ما إذا كان حزب البيت اليهودي مستمر أيضا كحزب.
- حصل حزب البيت اليهودي على ثمانية مقاعد في الكنيست بفضل دعم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
- وكالة رويترز قالت إن هذه الخطوة لا تشكل أي تهديد مباشر لنتنياهو، إذ أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بسهولة بولاية خامسة.
- لكن الخطوة تشير إلى أن شركاءه اليمينيين مهتمون بكسب أصوات من المعارضة المنتمية ليسار الوسط والتي انتعشت بفضل ترشيح الجنرال الإسرائيلي السابق بيني غانتس.
- وزير الدفاع السابق موشيه يعالون قال إنه يعمل مع رئيس الأركان السابق على تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات بعد الاتفاق على برنامج وجدول أعمال موحد.
- مواقع إعلام إسرائيلية قالت إنه من المتوقع أن يتولى غانتس رئاسة القائمة.
- وسائل الإعلام ذكرت أن يعالون وغانتس يعملان على ضم "عدينا بار شالوم" ابنة الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحركة شاس، إلى القائمة.
- يعالون جدد رفضه المشاركة في حكومة بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لكنه أشار إلى أن موقفه هذا لا يعني مقاطعة حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو.
- يعالون اتهم نتنياهو باستغلال قضية الكشف عن أنفاق لحزب الله لغايات سياسية، وقال "كل عاقل يدرك أن قضية الأنفاق هي مجرد ذريعة لغاية سياسية؛ فمتابعة هذه الأنفاق بدأت في الوقت الذي كنت فيه وزيرا للدفاع".
- كان يعالون وزيرا للدفاع من 2013 حتى استقالته 2016، كما كان غانتس رئيسا للأركان بين عام 2011 و2015.