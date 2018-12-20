مصر.. مخاوف من زيادة جديدة لأسعار تذاكر المترو

لا تتوقف تصريحات وزير النقل المصري بين الحين والحين عن ضرورة زيادة أسعار تذاكر المترو

ما القصة؟

بعد أربعة أشهر فقط من الزيادة الثانية لأسعار تذاكر المترو خلال أقل من عام في 11 مايو/ أيار الماضي بنسبة وصلت إلى 250%، ليصبح سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات ثلاثة جنيهات (17 سنتا أمريكيا) وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، ترددت أنباء عن رفع أسعار تذاكر المترو نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشيرا إلى أن الوزارة لا نية لديها على الإطلاق لإجراء أي تعديل أو تحريك في سعر تذكرة المترو.

بعد ذلك بشهر واحد وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رفض عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تصريحات وزير النقل، حول عزم الحكومة رفع سعر تذكرة مترو الانفاق، وقدم عدد منهم طلبات إحاطة ضد وزير النقل، وطالبوا باستدعائه إلى المجلس.

بالأمس ألمح وزير النقل المصري هشام عرفات من جديد إلى احتمال رفع أسعار تذاكر المترو، حيث أكد أنه لم يتم حتى الآن تحديد أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن تذاكر هذا الخط مازالت محل دراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار برفعها حتى الآن.

عرفات، قال– في تصريحات صحفية – إن تشغيل الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق يجب أن يتم على أساس اقتصادي مختلف عن الوضع بالنسبة للخطين الأول والثاني، لافتا إلى أن تكلفة صيانة وتطوير الخط الأول للمترو تبلغ ٣٠ مليار جنيه، يتم تدبيرها حاليا، وهو مبلغ ضخم كان من الممكن تلافيه إذا ما وضع أساس اقتصادي سليم لتشغيل الخط بما يضمن تغطية نفقات الصيانة والتطوير.

عرفات: "رفع أسعار تذاكر الخطين الأول والثاني في وقت سابق من العام الجاري، وتحديد أسعار أكثر ارتفاعا للخطوط الجديدة للمترو – إن حدث – سيستهدف في الأساس استدامة تشغيل وصيانة وتطوير تلك الخطوط التي هي في النهاية تخدم المواطن المصري وتختصر وقت انتقاله داخل القاهرة بمقابل مادي سيظل أقل كثيرا من أي وسيلة أخرى للنقل في القاهرة الكبرى".

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