نتنياهو يلجأ للسعودية لحل فشل الدولة المصرية في سيناء

تصريحات مقتضبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنسيق مشترك مع السعودية لشن حملة عسكرية مشتركة ضد تنظيم الدولة في سيناء، أثارت غضب المحللين والمختصين بشؤون سيناء.

ولم يعط الوزير المسؤول في تصريحات نقلتها مجلة "يسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية خلال اجتماع نتنياهو مع جمع من الدبلوماسيين الإسرائيليين في دول أمريكا اللاتينية وقارتي أفريقيا وآسيا في مقر الخارجية الإسرائيلية قبل أيام أي تفاصيل عن العملية العسكرية، غير أنه اكتفى بالقول بأن تل أبيب لن تسمح لتنظيم الدولة وحلفائه بالبقاء في سيناء.

ردود فعل:

مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين لتأسيس الدستور وأحد الوجوه القبلية المعروفة في سيناء وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

كلام نتنياهو "ترجمة بالصوت والصورة لفشل الدولة المصرية في سيناء".

الفشل ليس في ملف الحرب على الارهاب فحسب، بل في كيفية الاشتباك الايجابي والخلاق مع هذا المكان الأكثر قداسة.

من الآن فصاعدا سيكون وجود الدولة المصرية في سيناء مثل الكتكوت الذي يرقص على صفيح ساخن.

مريع خطاب المسؤولين عن الدولة المصرية تجاه سيناء والأكثر قلقا هو خطاب مثقفيها المتفاخر بحملات الفرعون المتوالية على عربها ورغبتهم المحمومة في إسكات صوتهم إلى الأبد.

من يخسر عرب سيناء سوف يخسر سيناء بالتبعية، تلك فقط معرفة بفلسفة المكان وروحه العصية على الطوع.

الباحث في شؤون سيناء عيد المرزوقي للجزيرة مباشر

تصريحات نتنياهو دليل واضح حول الدور الإسرائيلي في الحرب على ما يسمى بالإرهاب في سيناء والذي سعت السلطات المصرية نفي وجوده على مدار السنوات الماضية حول مشاركة إسرائيل للجيش المصري في تلك الحرب وذلك عبر سلاح الجو.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز قبل عام أن أكثر من مائة غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي داخل سيناء دعما لعمليات الجيش المصري ضد التنظيم المسلح.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدث بنفسه قبل نحو عام بأن بلاده ستشارك في الحرب على الإرهاب في سيناء ولكن يبدو أن التنسيق في هذا الصدد يتم مع إسرائيل على وجه الخصوص.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول تصريحات نتنياهو، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب في وقت سابق بتدويل الحرب على الإرهاب في عدة محافل دولية وإقليمية قائلا مصر تحارب الإرهاب وحدها وتأمل في تنسيق تعاون مشترك في هذه الحرب.

