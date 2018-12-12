10 دول عربية تستورد ثلث سلاح العالم.. تعرف عليها

استوردت 10 دول عربية ثلث السلاح في العالم، خلال خمس سنوات (2013-2017)، بزيادة بلغت 80% عن السنوات الخمس السابقة.

فبحسب قائمة نشرها تقرير لـ"معهد استكهولم لأبحاث السلام" (SIPRI) لأكبر 40 دولة مستوردة للسلاح في العالم، جاءت 10 دول عربية ضمن القائمة، وبلغت نسبة وارداتها من الأسلحة 31.9% من إجمالي واردات السلاح في العالم، في الفترة من عام 2013 حتى عام 2017.

خمس فقط من هذه الدول، استوردت أكثر من ربع السلاح في العالم بنسبة 26%، وهي بالترتيب السعودية، ومصر، والإمارات، والجزائر، والعراق.

جدير بالذكر أن المعهد أشار إلى أن إجمالي المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 شركة لصناعة الأسلحة في العالم بلغت 398 مليار دولار في عام 2017.

أكبر 10 دول مستوردة للسلاح في العالم

المملكة العربية السعودية

جاءت في المرتبة الثانية عالميا، بنسبة 10% من واردات السلاح العالمية.

زادت وارداتها من السلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 225%.

الوجهة الأولى لصادرات الأسلحة الأمريكية بنسبة 18%.

الوجهة الأولى لصادرات الأسلحة البريطانية بنسبة 49%.

الوجهة الأولى لصادرات الأسلحة السويسرية بنسبة 20%.

الوجهة الأولى لصادرات الأسلحة الكندية بنسبة 19%.

61% من وارداتها من الأسلحة تأتي من أمريكا، و23% من بريطانيا، و3.6% من فرنسا.

احتلت المرتبة السادسة لأكثر الدول استيرادا للسلاح في العالم إجمالا في الفترة من عام 1950 وحتى 2017.

مصر

جاءت في المرتبة الثالثة عالميا، بنسبة 4.6% من واردات السلاح العالمية.

منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 2013 وحتى 2017 زادت واردات مصر من السلاح بنسبة 215%.

بلغت قيمة واردات مصر من الأسلحة خلال هذه الفترة أكثر من 40 مليار دولار.

الوجهة الأولى لصادرات السلاح الفرنسي بنسبة 25%.

الوجهة الأولى لصادرات السلاح من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 52%.

37% من وارداتها من الأسلحة تأتي من فرنسا، و26% من أمريكا، و21% من روسيا.

احتلت المرتبة الرابعة عالميا لأكثر الدول استيرادا للسلاح في العالم إجمالا منذ عام 1950 وحتى عام 2017.

تحصل مصر على معونة عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنويا منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979.

الإمارات العربية المتحدة

جاءت في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 4.4% من واردات السلاح العالمية.

زادت واردات السلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 51%.

الوجهة الأولى لصادرات السلاح الإيطالية بنسبة 12%.

الوجهة الأولى لصادرات السلاح السويدي بنسبة 17%.

الوجهة الأولى لصادرات السلاح الجنوب أفريقي بنسبة 22%.

58% من وارداتها من الأسلحة تأتي من أمريكا، و13% من فرنسا، و6.6% من إيطاليا.

احتلت الإمارات المرتبة 22 في قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح بنسبة 0.2% من صادرات السلاح العالمية خلال الفترة من 2013 حتى 2017.

الجزائر

جاءت في المرتبة السابعة عالميا بنسبة 3.7% من واردات السلاح العالمية.

زادت وارداتها من السلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 0.8%.

الوجهة الثالثة لصادرات السلاح الصينية بنسبة 10%.

الوجهة الثالثة لصادرات السلاح الإيطالية بنسبة 9.9%.

59% من وارداتها من الأسلحة تأتي من روسيا، و15% من الصين، و13% من ألمانيا.

العراق

جاءت في المرتبة الثامنة عالميا بنسبة 3.4% من واردات السلاح العالمية.

زادت وارداتها من السلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 118%.

الوجهة الأولى لصادرات السلاح التشيكي بنسبة 44%.

الوجهة الثانية لصادرات السلاح الكوري الجنوبي بنسبة 24%.

56% من وارداتها من الأسلحة تأتي من أمريكا، و22% من روسيا، و8.7% من كوريا الجنوبية.

سلطنة عمان

جاءت في المرتبة 16 عالميا بنسبة 1.7% من واردات السلاح العالمية.

زادت وارداتها من السلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 655%.

الوجهة الثانية لصادرات السلاح البريطانية بنسبة 14%.

الوجهة الثالثة لصادرات السلاح الأسترالي بنسبة 8.5%.

38% من وارداتها من الأسلحة تأتي من بريطانيا، و28% من أمريكا، و17.9% من النرويج.

قطر

جاءت في المرتبة 20 عالميا بنسبة 1.5% من واردات السلاح العالمية.

زادت وارداتها من السلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 166%.

67% من واردات الأسلحة تأتي من أمريكا، و20% من ألمانيا، و5.3% من سويسرا.

الكويت

جاءت في المرتبة 27 عالميا بنسبة 1% من واردات السلاح العالمية.

زادت وارداتها من السلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 488%.

ثالث أكبر مستورد للسلاح من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.9% من صادرات الأسلحة الإماراتية.

88% من وارداتها من الأسلحة تأتي من أمريكا، و3.3% من روسيا، و1.8% من فرنسا.

المغرب (الانخفاض الوحيد)

جاءت في المرتبة 30 عالميا بنسبة 0.9% من واردات السلاح العالمية.

انخفضت وارداتها من السلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 52%.

54% من واردات الأسلحة تأتي من أمريكا، و44% من فرنسا، و1.4% من إيطاليا.

الأردن