كيف يتم الاقتراع على سحب الثقة من رئيسة وزراء بريطانيا؟

توصل نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إجراء اقتراع على سحب الثقة منها، الأربعاء، فيما يتصل بخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوربي.

فيما يلي تفسير للاقتراع على سحب الثقة بموجب قواعد حزب المحافظين الحاكم:

كيف تم التوصل إليه؟

تم التوصل للاقتراع بعد أن قدم 15% من نواب المحافظين خطابات مكتوبة طلبوا فيها التصويت على سحب الثقة إلى رئيس لجنة في الحزب تعرف باسم "لجنة 1922" التي تمثل النواب الذين لا يتقلدون مناصب حكومية.

للمحافظين 315 نائبا في البرلمان البريطاني لذا اقتضى الأمر أن يقدم 48 نائبا مثل هذه الخطابات حتى يجرى التصويت.

غراهام برادي رئيس لجنة 1922 قال إن الاقتراع سيجرى بين الساعة 1800 و2000 بتوقيت غرينتش اليوم في القاعة رقم 14 بمجلس العموم البريطاني.

سيجرى فرز الأصوات على الفور وستعلن النتيجة مساء اليوم الأربعاء.

ماذا يحدث خلال الاقتراع بسحب الثقة؟

يمكن لجميع نواب حزب المحافظين الإدلاء بأصواتهم، وستحتاج ماي إلى أغلبية بسيطة من إجمالي الأصوات للفوز، وإذا أدلى جميع النواب المنتخبين بأصواتهم فهذا يعني أنها بحاجة إلى 158 صوتا في الوقت الحالي.

إذا فازت ماي فإنها ستبقى في منصبها ولا يمكن إجراء اقتراع آخر على زعامتها لمدة 12 شهرا، أما إذا خسرت فعليها الاستقالة وستحرم من خوض انتخابات الزعامة التالية، لكن وجود معارضة كبيرة قد يقوض فرص احتفاظها بالزعامة.

ماذا يحدث إذا خسرت ماي؟