"أصحاب السترات الصفراء" يواصلون التعبئة بعد كلمة ماكرون

تسعى الحكومة لإقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلن عنها الرئيس ماكرون، تستجيب لمطالب أصحاب "السترات الصفراء" فيما أعلن عدد من المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم مواصلة حراكهم.

وتترقب السلطات الفرنسية توجهات الرأي العام التي تعتبر أساسية لمسار الأزمة، في ظل تحركات احتجاجية تفتقر إلى أي تنظيم مركزي وتجمع العديد من الشرائح الاجتماعية والمطالب.

ويلقي رئيس الوزراء إدوار فيليب، الثلاثاء، كلمة أمام مجلس النواب يفصل فيها الإجراءات التي كشف عنها الرئيس في كلمته التلفزيونية إلى الأمة مساء أمس الإثنين.

احتجاج السترات الصفراء "مستمر":

بعد إنهاء ماكرون كلمته، أعلن العديد من المحتجين عزمهم على الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر ولا سيما عند المستديرات.

المحتجون، دعوا إلى "فصل خامس" من التعبئة،السبت المقبل، في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس، يوم سبت، على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الدولة الفرنسية تسعى لتفادي وقوع تجاوزات خطيرة جديدة كالتي شهدها (يوما السبت السابقين) وحذر ماكرون بهذا الصدد من"أعمال العنف غير المقبولة، وأنها لن تحظى بأي تساهل".

هذه "التجاوزات" حملت الشرطة على اتخاذ تدابير غير مسبوقة في فرنسا، فقد تم اعتقال 4 آلاف و523 شخصا منذ أول مظاهرة لـحركة "السترات الصفراء" وضع 4 آلاف و99 منهم قيد التوقيف رهن التحقيق.

تدابير ماكرون.. عناصر غامضة:

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يرسم إدوار فيليب أمام الجمعية الوطنية معالم التدابير الاجتماعية الرئيسية التي عددها الرئيس وهي زيادة الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، وإعفاء المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألفي يورو في الشهر من الضريبة وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب، غير أنه ما زال ومع ذلك، يتحتم توضيح عناصر عديدة منها تحديد المعنيين بكل من التدابير، وتاريخ بدء تطبيقها وسبل تمويله.

ماكرون يستقبل،الثلاثاء، ممثلي القطاع المصرفي، ثم في اليوم التالي ممثلي الشركات الكبرى ليطلب منهم "المساهمة في المجهود الإجمالي" من خلال تدابير ضريبية على الأرجح.

وزير الدولة لدى وزارة الحسابات العامة أوليفييه دوسو أوضح، أمس الإثنين "أن الإجراءات التي كشف عنها الرئيس ستكلف "ما بين 8 و10 مليارات، وأنهم بصدد تحديد الأمر، وبحث كيفية تمويلها".

خبير التواصل السياسي (فيليب مورو شوفروليه) علق قائلا، أن إعلانات عديدة تبدو مفبركة خصيصا لهدف موضوعي" مضيفا أنه "بعد أربعة أسابيع من معركتهم، بات أصحاب السترات الصفراء راسخون في المشهد السياسي، وربما بشكل دائم، هذا التأخر في رد الفعل خطأ سياسي كبير".

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