أموال طائلة..السعودية تسدد فواتير محمد بن سلمان

مع مرور الوقت تزداد فاتورة الأموال الطائلة التي يتعين على السعودية دفعها لتحسين صورة ولي العهد محمد بن سلمان والتغطية على ممارساته، خاصة الحرب في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

أسلحة بالمليارات:

منح وقروض وودائع:

تخفيض أسعار النفط

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018