للعام الثاني.. قطر الخيرية تفوز بجائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية
28/11/2018
نالت (قطر الخيرية) جائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية 2018، وفازت بجائزة أفضل برنامج عربي عن فئة العمل الخيري، عن مبادرة المدرسة العالمية للاجئين والتي أسهمت في تأسيسها مع شركاء دوليين.
وتنظم جائزة "أفضل العرب" في المملكة المغربية، بهدف مكافأة التميّز في العالم العربي، في فئة القيادة وفئة الأعمال وفئة نجوم المجتمع.
أفضل مؤسسة خيرية عربية:
للعام الثاني على التوالي، وضمن جوائز، أفضل العرب (Arab Best Award) نالت قطر الخيرية جائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية/ 2018، تقديرا لتميزها المهني في مجالي العمل الإنساني والتنموي.
فازت قطر الخيرية، بجائزة أفضل برنامج عربي عن فئة العمل الخيري، عن مبادرة المدرسة العالمية للاجئين (WRS) التي أسهمت في تأسيسها مع شركاء دوليين.
جائزة "أفضل العرب" تنظم في المملكة المغربية، بهدف مكافأة التميّز في العالم العربي، في فئة القيادة وفئة الأعمال وفئة نجوم المجتمع.
تكريم للمرة الثانية:
تم تكريم الفائزين بالجائزة في حفل أقيم الإثنين بمدينة مراكش المغربية بحضور كبرى المؤسسات العربية والدولية، وحضر الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري، حفل التكريم.
قطر الخيرية، اعتبرت أن الجائزة والتي تحصل عليها للمرة الثانية، هي جائزة لكل أهل قطر وأهل الخير في كل مكان.
قطر الخيرية.. تاريخ من المساهمات الإنسانية:
حصدت (قطر الخيرية) في السنوات العشر الماضية عددا من الجوائز والأوسمة، على المستويات الدولية والإقليمية والخليجية والعربية.
تلقت خلال شهر أكتوبر/2017 وساما للتميز من وزارة الصحة القرغيزية، وشهادة تقدير من الإدارة المحلية في المجال الصحي، في إطار أنشطتها التنموية بدولة قرغيزيا.
خلال العام الحالي/ 2108 منحت قطر الخيرية شهادة التميز ودرع الشرف من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان تقديرا لدورها الإنساني والمشاريع في المجالات المختلفة، وحجم الأثر في تحسين حياة المستفيدين.
كرّمت وزارة الصحة النيجيرية قطر الخيرية تقديرا لجهودها في مكافحة العمى وإسهامها في تخفيف معاناة المرضى الفقراء وتمويل العمليات اللازمة لاستعادة أبصارهم.
ونال الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية جائزة "صانع التغيير" من القائمين على مؤتمر ومعرض " تريد آند إيد " بلندن، تقديرا لدوره في خدمة العمل الإنساني، وقيادته لقطر الخيرية التي وصلت جهودها التنموية والانسانية إلى سبعين دولة حول العالم.
أفضل برنامج عربي:
مبادرة المدرسة العالمية للاجئين (WRS)، التي فازت بجائزة أفضل برنامج عربي عن فئة العمل الخيري في جائزة أفضل العرب لهذا العام، تأسست، بمشاركة قطر الخيرية وشركاء دوليين، تقدم تعليما نوعيا للاجئين والنازحين حول العالم من خلال تقنيات التعليم الالكتروني.
تهدف المبادرة إلى تقديم التعليم المستمر عالي الجودة للأطفال اللاجئين والمهجرين في جميع أنحاء العالم، وتتميز بأنها تقدم حلولا في التعليم في مناطق الصراعات، وتستهدف توفير التعليم لـ 20 مليون طفل مهجر ونازح.
تنفذ حاليا مشروعا تجريبيا لصالح النازحين داخل سوريا من خلال تجهيز وإدارة 6 مدارس، ويتم إضافة 6 مدارس أخرى إليها لاحقا، ويبدأ التدريس فيها بنظام التعليم الإلكتروني مع بداية العام الدراسي 2018/2019، وتنفذ قطر الخيرية هذا المشروع بقيمة تصل إلى 4 ملايين دولار.
ترتكز المبادرة على ثلاثة أسس الأول منها يعنى بتوفير منصة إلكترونية مقدمة من المجموعة المتكاملة للحلول (ITG) التي تقدم خدمات التعليم بمناهج ولغات متعددة عبر الحدود وبطرق تعليمية متنوعة.
الثاني يعمل على توفير برامج تدريبية لتأهيل المعلمين والمدرسين وإدارات المدارس وفق أحسن المعايير الدولية في طرق التدريس للتعامل مع نظام التعليم الإلكتروني.
أمّا الثالث فيتعلق بتطوير واعتماد مناهج التعليم الوطنية وتطويعها بما يتناسب مع المكان والبلد الذي يعيش فيه اللاجئ والنازح، واعتماد هذه المناهج من قبل مؤسسات دولية وعالمية معترف بشهاداتها واعتماداتها دوليا.