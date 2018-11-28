للعام الثاني.. قطر الخيرية تفوز بجائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية

نالت (قطر الخيرية) جائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية 2018، وفازت بجائزة أفضل برنامج عربي عن فئة العمل الخيري، عن مبادرة المدرسة العالمية للاجئين والتي أسهمت في تأسيسها مع شركاء دوليين.

وتنظم جائزة "أفضل العرب" في المملكة المغربية، بهدف مكافأة التميّز في العالم العربي، في فئة القيادة وفئة الأعمال وفئة نجوم المجتمع.

أفضل مؤسسة خيرية عربية:

للعام الثاني على التوالي، وضمن جوائز، أفضل العرب (Arab Best Award) نالت قطر الخيرية جائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية/ 2018، تقديرا لتميزها المهني في مجالي العمل الإنساني والتنموي.

فازت قطر الخيرية، بجائزة أفضل برنامج عربي عن فئة العمل الخيري، عن مبادرة المدرسة العالمية للاجئين (WRS) التي أسهمت في تأسيسها مع شركاء دوليين.

جائزة "أفضل العرب" تنظم في المملكة المغربية، بهدف مكافأة التميّز في العالم العربي، في فئة القيادة وفئة الأعمال وفئة نجوم المجتمع.

تكريم للمرة الثانية:

الرئيس التنفيذي للجمعية يوسف بن أحمد الكواري يتسلم الجائزة

تم تكريم الفائزين بالجائزة في حفل أقيم الإثنين بمدينة مراكش المغربية بحضور كبرى المؤسسات العربية والدولية، وحضر الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري، حفل التكريم.

قطر الخيرية، اعتبرت أن الجائزة والتي تحصل عليها للمرة الثانية، هي جائزة لكل أهل قطر وأهل الخير في كل مكان.

قطر الخيرية.. تاريخ من المساهمات الإنسانية:

حصدت (قطر الخيرية) في السنوات العشر الماضية عددا من الجوائز والأوسمة، على المستويات الدولية والإقليمية والخليجية والعربية.

تلقت خلال شهر أكتوبر/2017 وساما للتميز من وزارة الصحة القرغيزية، وشهادة تقدير من الإدارة المحلية في المجال الصحي، في إطار أنشطتها التنموية بدولة قرغيزيا.

خلال العام الحالي/ 2108 منحت قطر الخيرية شهادة التميز ودرع الشرف من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان تقديرا لدورها الإنساني والمشاريع في المجالات المختلفة، وحجم الأثر في تحسين حياة المستفيدين.

كرّمت وزارة الصحة النيجيرية قطر الخيرية تقديرا لجهودها في مكافحة العمى وإسهامها في تخفيف معاناة المرضى الفقراء وتمويل العمليات اللازمة لاستعادة أبصارهم.

ونال الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية جائزة "صانع التغيير" من القائمين على مؤتمر ومعرض " تريد آند إيد " بلندن، تقديرا لدوره في خدمة العمل الإنساني، وقيادته لقطر الخيرية التي وصلت جهودها التنموية والانسانية إلى سبعين دولة حول العالم.

أفضل برنامج عربي: