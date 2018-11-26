شاهد: جيوش النمل الأبيض تدمر قرى مصرية

شكا سكان قرى مصرية جنوبي البلاد من الأضرار البالغة التي أحدثتها جيوش من النمل الأبيض لمنازلهم.

التفاصيل:

النمل الأبيض تسبب في أضرار كبيرة في المنازل بالعديد من قرى محافظتي الأقصر وأسوان بصعيد مصر.

سكان عدد من القرى قالوا إن العديد من منازلهم باتت على وشك الانهيار حيث يلتهم النمل الأبيض أخشاب المنازل بمعدل ينذر بالخطر.

النمل الأبيض دمر أسقف المنازل المصنوعة من الخشب في الكثير من القرى المصرية، فضلا عن الأبواب والنوافذ وأثاث الكثير من البيوت.

بعض السكان قالوا إنهم اضطروا إلى الخروج إلى منازلهم هربا من غزو النمل الأبيض.

في قرية "الأقالتة" بالأقصر، التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر جنوب القاهرة، تصاعد حجم الدمار الذي يخلفه النمل الأبيض بها.

أحد المواطنين، ويدعى سعد محمد حسن، قال إنه أصبح هو وأسرته بلا مأوى بعدما دمر النمل الأبيض منزلهم، وفروا إلى الشارع.

مواطن آخر يدعى بدري محمود أبو الحسن قال إن سقف منزله انهار على "ماشيته" ما أدى إلى وفاتها.

السيدة أم شعبان قالت إنها لا تملك المال الكافي لشراء المبيدات الحشرية التي يمكنها القضاء على النمل الأبيض، وشكت أنها أصبحت تعيش في العراء بعد أن قضى النمل الأبيض على سقف منزلها.

مواطن آخر قال إنه بذل جهودا مضنية لمكافحة النمل الأبيض لكنها لم تثمر عن نتيجة، بينما أتى النمل الأبيض على أغلب أثاث منزله.

بعض السكان لجأوا لاستخدام أسقف معدنية بعدما أتى النمل الأبيض على أخشاب منازلهم، لكن كثيرين لا يملكون المال للقيام بهذا.

ما السبب؟

أستاذ المحميات الطبيعية والحياة البرية بجامعة مدينة السادات، عمر تمام، قال إنه عندما يحدث خلل في نظام طبيعي تزيد أعداد النمل الأبيض.

تمام أكد أيضا أن ملكة النمل الأبيض هي أطول الحشرات عمرا، حيث تعيش لنحو 50 عاما، ما يمكنها من وضع أعداد مهولة من البيض.

حالة طوارئ: