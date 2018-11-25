السيسي والسادات.. من الأحلام الرئاسية إلى التعديلات الدستورية

توالى خلال الأيام الماضية نشر تقارير إعلامية عن اجتماعات لأجهزة أمنية لبحث كيفية تعديل الدستور المصري للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية.

ويبدو من خلال تلك التقارير أن السيسي يحاول استلهام تجربة الرئيس الراحل محمد أنور السادات حتى النهاية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تطابق التجربة حتى نهايتها.

سأصبح رئيسا لمصر

منذ تعيين السيسي وزيرا للدفاع في 12 أغسطس/ آب، قدمته وسائل الإعلام باعتباره خليفة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وساهم السيسي نفسه في تلك الصورة عبر قيامه بزيارة قبر عبد الناصر بصورة منتظمة في ذكرى وفاته.

كانت الإشارة الأولى التي تربط بين السيسي والسادات عندما تحدث الأول في تسريب صوتي مع ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم السابق عن أحلامه التي رآها في منامه وتدل على أنه سوف يصبح رئيسا لمصر في يوم من الأيام، ومنها حلم أخبر فيه السادات السيسي أخبره أنه كان يعلم أنه سوف يصبح رئيسا لمصر، ليرد الأخير في الحلم قائلا إنه سوف يصبح كذلك رئيسا لمصر.

عبر السيسي أكثر من مرة عن إعجابه بسياسات السادات الاقتصادية والاجتماعية التي تنحاز إلى رجال الأعمال والرأسمالية الاقتصادية، وأشاد في أثناء توليه وزارة الدفاع بقرار السادات رفع الدعم، وأكد في أحد التسريبات أنه عازم على اتخاذ قرار مماثل. وبالفعل اتخذ السيسي قرارات متتالية بتخفيض الدعم ورفع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات ومترو الأنفاق، تمهيدا لرفع الدعم بشكل نهائي وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي.

كان السادات قد حاول رفع أسعار بعض مواد السلع في يناير/ كانون الثاني 1977، لتندلع مظاهرات عارمة سميت "انتفاضة الخبز" لتجبر السادات على التراجع عن قراراته بعد أن وصفها بأنها "انتفاضة الحرامية".

توجه أوجه شبه أخرى بين الرجلين، فقد كان السادات عضوا في تنظيم الضباط الأحرار الذي حكم مصر بعد عزل الملك فاروق، كما كان السيسي عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة من مبارك بعد تنحيه عقب ثورة يناير، وقد نجح كلا الرجلين في البقاء بعيدا عن الأضواء حتى تمكنا من الوصول إلى أعلى هرم السلطة.

إسرائيل

حاول السيسي تقليد السادات فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، عبر مخاطبة الإسرائيليين مباشرة في خطاباته ومناشدتهم –مع الفلسطينيين- تحقيق السلام.

أشاد السيسي أكثر من مرة بمبادرة السادات للسلام مع إسرائيل، إذ دعا خلال مشاركته في مؤتمر دافوس عام 2015 إلى حل القضية الفلسطينية من خلال دولة في حدود 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن السادات عندما طرح رؤيته للسلام لم يكن أحد قادرا على أن يكون بنفس مستوى عبقريته التي أثبتها الزمن، على حد قوله.

في أبريل/ نيسان الماضي قال السيسي "كان لا يوجد أحد في المنطقة ومصر يقبل بمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات" مضيفا أن الأخير "كان بمفرده وقتها إلا أنه كان يثق في الله، يثق في رؤيته وأمانة القرار الذي سيتخذه للحفاظ على بلده واستعادة الأرض حتى نجح في ذلك".

التقى السيسي مع نتنياهو مرتين على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

كرر السيسي تلك التصريحات مرة أخرى في منتدى شباب العالم الشهر الماضي عندما قال إن قال إن السادات قد دفع حياته ثمنا من أجل إتمام عملية السلام، واصفا ما قام به السادات بأنه كان عملا متفردا.

على مدار السنوات الماضية كانت للسيسي عشرات التصريحات الداعمة للسلام، كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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