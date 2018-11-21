شاهد: سوء التغذية يحرم الطفل غازي حتى من القدرة على البكاء

يبلغ غازي صالح من العمر عشرة أعوام، لكن وزنه لا يتجاوز ثمانية كيلوغرامات بسبب سوء التغذية الحاد الذي يحرمه حتى من البكاء كما يصعب عليه التنفس وهو مستلق على سرير في مستشفى في تعز.

يبدو غازي عاجزا عن الحركة، وحتى عن البكاء، وهو يحاول بصعوبة أن يبقي عينيه مفتوحتين وموجّهتين نحو أسفل جسده النحيل الذي أصبح عبارة عن جلد وعظام.

غازي.. مأساة الحرب:

غازي.. عمره 10 سنوات ووزنه 8 كيلوغرامات

الطفل اليمني، غازي، واحد من 14 مليون شخص يواجهون بحسب الأمم المتحدة خطر المجاعة في ظل حرب مدمّرة تمزق أفقر دول شبه الجزيرة العربية، الغنية بالنفط، منذ أكثر من أربع سنوات.

في مستشفى (المظفر للأمومة والطفولة) في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، حيث يعالج غازي تنتقل الممرضات من غرفة إلى غرفة ومن سرير إلى سرير لتفقد الأطفال الآخرين الذين يعانون كذلك من سوء التغذية، وبينهم رضّع.

تقول الممرضة "إيمان علي" إن غازي يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم، مشيرة إلى أن الطفل لم يحصل على الغذاء الصحيح منذ فترة، ولذا فقد وصل إلى هذه المرحلة.

على مدار الساعة، تقوم طبيبات وممرضات بتفقد أوزان الأطفال، أو بمحاولة إطعامهم عبر الحقن على اعتبار انهم باتوا عاجزين عن المضغ والابتلاع.

تعكس حالة هؤلاء الأطفال الوضع الصحي في اليمن حيث يدفع المدنيون ثمن الحرب والنزاع على السلطة بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى منذ 2014.

بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فإن نحو 7 ملايين طفل يمني يعانون من سوء التغذية، بين 14 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في هذا البلد.

يعتمد نحو 22 مليون يمني بين 27 مليونا على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، وسط انهيار اقتصادي، وعجز حكومي عن دفع رواتب الموظفين وبينهم أساتذة المدارس.

تقول اليونيسف إن 2500 مدرسة من أصل نحو 16 ألف مدرسة باتت خارج إطار الخدمة حاليا بسبب النزاع. ويحرم توقّف هذه المدارس عن التعليم مليونا و840 ألف طفل من الدراسة لينضموا الى نحو مليون و600 ألف طفل آخر لا يرتادون المدرسة منذ ما قبل النزاع (بحسب أرقام 2017).

أدت الحرب منذ بدء عمليات التحالف العسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر 2200 طفل. كما أصيب عشرات آلاف بجروح من بينهم نحو أربعة آلاف طفل.

منظمة بريطانية: وفاة 85 ألف طفل بسبب سوء التغذية:

الطفلة هاجر صالح(4 سنوات) توفيت نتيجة سوء التغذية-15 نوفمبر

قالت منظمة (أنقذوا الأطفال) مقرها بريطانيا، إن نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما تُوفوا بسبب سوء التغذية الحاد خلال ثلاث سنوات من الحرب في اليمن.

المنظمة غير الحكومية، أوضحت في بيان اليوم أن هذا العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنغهام، ثاني أكبر المدن البريطانية.

بيان المنظمة ذكر، أن العدد الذي أعلنته لحالات وفاة أطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا علاجا بسبب سوء التغذية الحاد استنادا إلى بيانات جمعتها الأمم المتحدة.

قال مدير أنقذوا الأطفال في اليمن تامر كيرولوس:" مقابل كل طفل يقتل بسبب القنابل والرصاص، فإن العشرات يموتون جوعا وهو أمر كان يمكن منعه تماما".

كيرولوس حذر، في بيان، من أن حياة نحو 150 ألف طفل مهددة في الحديدة مع زيادة كبيرة في الضربات الجوية على المدينة خلال الأسابيع الأخيرة.

تضم الحديدة المطلة على البحر الأحمر الميناء الذي يعتبر المصدر الأساسي لواردات الغذاء والمساعدات الإنسانية الضرورية، وتخشى منظمات الإغاثة أن يعطل أي هجوم على المدينة عملياتها ويعرض المزيد من المدنيين للخطر.

يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة اليمنية، نتيجة الحرب، إلى تعريض المزيد من الأسر لخطر انعدام الأمن الغذائي.

مجموعة الازمات تحذّر من تبعات مدمّرة لحرب الحديدة:

في ذات السياق حذّرت (مجموعة الأزمات الدولية) في تقرير حول النزاع في مدينة الحديدة اليمنية من تبعات إنسانية وعسكرية وسياسية مدّمرة لهذه الحرب التي تهدد ميناء يعتمد عليه ملايين السكان، داعية المجتمع إلى التدخل فورا لوقفها.

تقرير مجموعة الأزمات الدولية: