5 سيناريوهات محتملة: كيف تم التخلص من جثة خاشقجي؟

بعد أسابيع من الشائعات، أكدّ المدّعي العامّ التركي الأربعاء أنّ الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل "خنقاً" بمجرّد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول ثم "قُطّعت" جثّته و"تمّ التخلّص منها".

لكن السؤال الذي لا يزال من دون إجابة حتى الآن بعد شهر على الجريمة، هو أين هي الجثة أو ما بقي منها؟ إذ طرحت لمحاولة الإجابة على ذلك السؤال عدة فرضيات يمكن إجمالها في السيناريوهات التالية.

التقطيع

بعد أن أكّدت غداة اختفاء خاشقجي أنّه غادر قنصليتها في إسطنبول بعيد دخوله إيّاها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، اعترفت الرياض بعد أكثر من أسبوعين على وقوع الجريمة، بأنّه قُتل في القنصلية خلال شجار و"اشتباك بالأيدي"، لتعود بعدها وتقول إنّ الجريمة نفّذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها.

تحدثت التسريبات التركية طوال عدة أيام عن تقطيع جثة خاشقجي بعد قتله، وقالت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر أمنية إن طبيب التشريح صلاح الطبيقي هو من تولى تقطيع الجثة خلال 15 دقيقة بمساعدة أفراد الفريق الآخرين، وأنه أخبر أفراد الفريق أن يقوموا بعملهم وهم يسمعون الموسيقى.

فيما يعد أول تأكيد رسمي على رواية التقطيع، قالت النيابة العامة في إسطنبول الأربعاء إنّه "وفقا لخطّة أعدّت مسبقاً، خُنق الضحية جمال خاشقجي حتى الموت ما إن دخل إلى القنصلية"، مضيفةً أنّ "جثّة الضحية قُطّعت وتمّ التخلّص منها". ولكن البيان لم يوضح أين تم التخلّص من الجثّة المقطّعة ولا كيف حصل ذلك.

الإذابة

بعد بيان النيابة العامة، أعلن مسؤول تركي لصحيفة واشنطن بوست التي كان خاشقجي يكتب فيها مقالات رأي، أنّ السلطات التركية تحقّق في احتمال أن تكون بقايا الجثّة قد ذوّبت في الأسيد داخل القنصلية أو في مقر إقامة القنصل الذي يقع قربها.

المسؤول التركي الذي لم تذكر الصحيفة الأمريكية اسمه أكّد العثور على "أدلّة بيولوجيّة" في حديقة القنصلية تشير إلى أنّ عملية التخلّص من الجثّة تمّت في مكان غير بعيد من المكان الذي قُتل فيه خاشقجي، مضيفاً "جثّة خاشقجي لم تَحْتَجْ لأن تُدفَن".

صرح ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة لصحيفة حرييت التركية أن جثة خاشقجي "تم تذويبها" بعد قتله وتقطيع جثته.

متعاون محلي

على الرغم من اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي داخل القنصلية على يد الفريق السعودي، فإن السلطات السعودية تكتمت على مصير الجثة ورفضت حتى الآن الكشف عما حدث لها.

نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول سعودي لم تسمّه أنّ "الجثة سُلّمت إلى متعاون محلّي" تولّى بنفسه التخلص منها، في محاولة على ما يبدو للتنصل من مسؤولية تقطيع الجثة وإذابتها أو دفنها.

دعا أردوغان مراراً الرياض إلى تسمية هذا "المتعاون المحلّي" من دون استجابة من الجانب السعودي.

في بيانها نقلت النيابة العامّة التركيّة عن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب قوله للمسؤولين الأتراك الذين التقاهم في إسطنبول إنّ الرياض لم تُدل بأي إعلان رسمي يفيد بوجود "متعاون محلّي" في إشارة إلى احتمال تراجع السعودية عن تلك الرواية أيضا.

الدفن

تحدثت بعض الروايات الأخرى عن قيام فريق الاغتيال السعودي بإخراج الجثة من القنصلية في حقائب سفر كبيرة بعد تقطيعها. لتتعدد الروايات بعد ذلك عن المكان الذي استقرت فيه بقايا الجثة.

اتجهت الشكوك أولا إلى منزل القنصل، ففي البدء فتّش المحقّقون الأتراك القنصلية ومقرّ إقامة القنصل محمد العتيبي، ثم انتقلوا لتفتيش غابة بلغراد التي تقع في ضواحي إسطنبول، بالإضافة إلى منطقتين إضافيتين توجهت إليهما سيارات تابعة للقنصلية السعودية واختفت عن أنظار كاميرات المراقبة.

نشرت وسائل إعلام تركية صورة لسيارة الملحق العسكري السعودي في إسطنبول أحمد المزيني وهي تدخل غابة بلغراد قبل يوم من مقتل خاشقجي، في سلوك فسر على أنه استطلاع لمكان دفن الجثة المحتمل.

بعد ذلك فتّش المحقّون سيّارة تابعة للقنصلية السعودية عثروا عليها متروكة في موقف للسيارات في المدينة.

رفضت السلطات السعودية السماح للمحقّقين الأتراك بتفتيش بئر ماء تقع في فناء القنصلية، ولكنّهم مع ذلك تمكّنوا من أخذ عيّنات من المياه الموجودة فيه، بحسب وسائل إعلام تركية.

تفقّد المحقّقون كذلك شبكات الصرف الصحّي التابعة للقنصلية.

السعودية

يفيد أحد السيناريوهات بأن جثة خاشقجي من المحتمل أن تكون في السعودية، وهذا الاحتمال إن صح فإنه يعني أن فريق الاغتيال اصطحب الجثة معه بعد تقطيعها في حقائب السفر التي غادر بها تركيا.

يعضد هذا السيناريو ما نشرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر تركية وعربية أن سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، وأحد المقربين من ابن سلمان، أمر فريق الاغتيال بقتل خاشقجي وإحضار رأسه، وهو ما يعني أن الرأس على الأقل عادت مع الفريق إلى الرياض.

مطالبات متكررة