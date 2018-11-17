ترمب: تسليم غولن لتركيا ليس محل بحث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (السبت) إنه لم يبحث إمكانية تسليم فتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، إلى تركيا في إطار السعي لتخفيف ضغط أنقرة على الرياض.

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