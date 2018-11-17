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ترمب: تسليم غولن لتركيا ليس محل بحث

رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016
رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016
17/11/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (السبت) إنه لم يبحث إمكانية تسليم فتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، إلى تركيا في إطار السعي لتخفيف ضغط أنقرة على الرياض.

القصة
  • ترمب قال في رد على سؤال عن احتمال تسليم غولن: لا، هذا الأمر ليس محل بحث.
  • وزارة العدل الأمريكية نفت الجمعة مناقشة هذا الأمر.
  • تركيا تطالب بتسليم غولن لمواجهة اتهامات بضلوعه في محاولة انقلاب في تركيا عام 2016.
  • شبكة (إن.بي.سي نيوز) ذكرت الخميس أن إدارة ترمب درست إمكانية تسليم غولن في محاولة لإقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخفيف الضغط على السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي.
  • ترمب يسعى لتوثيق العلاقات مع السعودية مشيرا إلى دورها في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة واحتمال إبرامها صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات.
  • ترمب: علاقتي بأردوغان ودية للغاية وتحدثت معه عن تحسين العلاقات مع تركيا.
  • ترمب وصف السعودية بأنها حليف مهم للغاية فيما يتعلق بالوظائف والتنمية الاقتصادية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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