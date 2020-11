استدراج وأكاذيب: ما دور خالد بن سلمان في عملية قتل خاشقجي؟

تسلط التطورات الأخيرة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الدور الذي لعبه خالد بن سلمان السفير السعودي في واشنطن في العملية.

استدراج خاشقجي

أكاذيب ومحاولة تستر

لم يتوقف دور الأمير خالد عند المشاركة في استدراج خاشقجي فحسب، بل امتد إلى محاولة التستر على الجريمة عبر إطلاق عدد من التصريحات التي تبين كذبها فيما بعد، منها:

رد متناقض

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim.

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 16, 2018