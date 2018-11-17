استدراج وأكاذيب: ما دور خالد بن سلمان في عملية قتل خاشقجي؟

تسلط التطورات الأخيرة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الدور الذي لعبه خالد بن سلمان السفير السعودي في واشنطن في العملية.

استدراج خاشقجي

صحيفة واشنطن بوست قالت، نقلا عن أشخاص مطلعين، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاج أن ولي العهد السعودي هو المسؤول عن مقتل خاشقجي.

الصحيفة قالت إن المخابرات توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم عدة مصادر للمخابرات من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان شقيق الأمير محمد مع خاشقجي.

قالت الصحيفة إن الأمير خالد أبلغ خاشقجي بضرورة ذهابه إلى القنصلية السعودية بإسطنبول للحصول على الوثائق التي يحتاجها من أجل زواجه من امرأة تركية، وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.

الصحيفة أوضحت نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة أنه لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل أو أنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه.

أكاذيب ومحاولة تستر

لم يتوقف دور الأمير خالد عند المشاركة في استدراج خاشقجي فحسب، بل امتد إلى محاولة التستر على الجريمة عبر إطلاق عدد من التصريحات التي تبين كذبها فيما بعد، منها:

نفى الأمير خالد وجود أي دور للسعودية في اختفاء خاشقجي، وقال في رسالة عبر تطبيق واتساب إلى مراسل موقع أكسيوس جوناثان سوان "أؤكد أن التقارير التي تشير إلى أن جمال خاشقجي اختفى داخل القنصلية في إسطنبول أو أن سلطات المملكة اعتقلته أو قتلته هي زائفة تماما ولا أساس لها من الصحة".

https://twitter.com/jonathanvswan/status/1063593592332173313?ref_src=twsrc%5Etfw

أعاد سوان نشر تغريدة تحتوي على رسالة الأمير خالد التي أرسلها له قائلا إن من المفيد التذكير بما سماه "الكذب المفضوح" للسفير السعودي في واشنطن.

صرح الأمير خالد لصحيفة واشنطن بوست قائلا "من المستحيل أن يرتكب موظفو القنصلية في إسطنبول مثل هذه الجريمة والتعتيم عليها، من دون أن يكون لنا علم بذلك".

زعم الأمير خالد أن كاميرات القنصلية لم تسجل أية لقطات في يوم الإعلان عن اختفاء خاشقجي، وهو ما ثبت كذبه فيما بعد عندما أكدت النيابة السعودية نفسها أن الكاميرات تم تعطيلها عن عمد.

رد متناقض

نفى الأمير خالد بن سلمان ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست حول اتصالاته مع خاشقجي، قائلا إن آخر تواصل له مع الأخير كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وأنه لم يقترح على خاشقجي الذهاب إلى القنصلية في إسطنبول.

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 16, 2018

يتناقض هذا النفي مع ما أورده الأمير خالد نفسه عندما أصدر بيانا أرسله للصحفيين في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال فيه إن خاشقجي كان صديقه وإنهما حافظا على تواصل منتظم مع بعضهما، وأنها التقاه شخصيا العام الماضي وتبادل معه رسائل نصية.

يزيد من احتمالية تورط الأمير خالد في العملية مغادرته العاصمة الأمريكية منذ 11 أكتوير/ تشرين الأول حتى الآن دون وجود أي بوادر على عودته مرة أخرى. الأمر الذي يطرح تساؤلا حول احتمالية تأكد الإدارة الأمريكية من تورطه في اغتيال خاشقجي ورفضها التعامل معه مجددا.

هناك احتمال آخر أن يكون الأمير خالد قد نفذ فقط توجيهات شقيقه ولي العهد دون أن يكون على علم بما ينتظر خاشقجي داخل القنصلية في إسطنبول. ويزيد هذا الاحتمال ترجيحا نوعية التصريحات التي خرج بها الأمير خالد بعد الإعلان عن اختفاء خاشقجي، عندما أكد أن اختفاء خاشقجي لا يمكن أن يحدث دون علم السلطات، وهو تصريح يبدو أنه قيل بحسن نية من شخص لم يكن يعلم درجة التورط السعودي الرسمي في العملية.

انتشرت بعض التكهنات تفيد بأن الأمير خالد قد يخلف شقيقه في ولاية العهد بعد ثبوت تورط الأخير في قتل خاشقجي، لكن تأكيد المخابرات الأمريكية الأخير قد يعيق حدوث ذلك، وربما لهذا السبب حرص الأمير خالد على إصدار نفي سريع لتورطه في العملية، إذ ربما يدرك أن الدور قد يحل عليه في وراثة العرش، ولا يريد أن يقترن اسمه بالعملية بعد أن تورط شقيقه فيها بالفعل.

خلفية